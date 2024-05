O plano de Ryan Reynolds e Rob McElhenney de levar os irmãos Kelce e Taylor Swift a um jogo do Wrexham

NEstrelas da Flórida Travis e Jason Kelceao lado Travisnamorada Taylor Swiftrecebeu um convite intrigante de atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney para assistir a um Wrexham jogo, oferecendo-lhes a oportunidade de mergulhar no mundo do futebol.

O convite veio durante Reynolds e McElhenneyaparição no “The Dan Patrick Show” na quarta-feira, onde os dois homens estenderam a oferta ao Kelce irmãos e Rápido.

A captura impressionante de Travis Kelce surpreende Taylor quando Mahomes lança um passe do palco em um evento

Reynolds e McElhenneycada um com participação acionária no clube galês, está ansioso para compartilhar sua paixão pelo futebol, ou como eles chamam, “o outro futebol”, com as estrelas da NFL e o ícone da música.

“Tenho certeza de que Kelce irmãos estão saindo para um jogo, então…” Reynolds e McElhenney respondeu quando questionado se eles estão tentando atrair Swift para um Wrexham jogo.

“Veja, esse é o nosso plano dos fundos. É assim que você atrai a Abelha Rainha.”

A promessa de receber Jason no País de Gales

Esta não é a primeira vez que esses pares se cruzam. A ligação entre eles começou quando Jason Kelce ganhou as manchetes depois de discutir sobre o povo galês em seu popular podcast, “New Heights”.

Seus comentários, que se tornaram virais, levaram a um retrocesso nas redes sociais, onde ele admitiu seu erro e pediu desculpas por seus equívocos sobre os galeses.

Em resposta a Jasãodesculpas, Rob McElhenney gentilmente estendeu um convite para lhe mostrar o local, oferecendo-lhe a oportunidade de experimentar a cultura galesa em primeira mão.

“Eu deveria te mostrar o lugar algum dia”, observou ele.

“Posso conhecer algumas pessoas. Veja você mesmo.”