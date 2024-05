Taylor Swift usa uma minissaia com Travis Kelce, fazendo com que ele ande mais rápido enquanto ela vira cabeças

Taylor Swift chamou a atenção durante sua breve estadia recente em Las Vegase até namorado Travis Kelce lutou para acompanhar a estrela pop.

Rápido e Kelce estavam em Las Vegas para participar de uma gala de caridade organizada pela Kelce’s Chefes de Kansas City companheiro de equipe Patrick Mahomese um novo vídeo mostra a dupla vestida para impressionar durante uma noitada.

Taylor Swift usa uma minissaia com Travis Kelce fazendo com que ele ande mais rápido enquanto ela vira cabeçasJasser Akle

Taylor impressiona Travis

O vídeo recém-lançado, inicialmente enviado para Instagrammostra Swift e Kelce – o casal poderoso entre casais poderosos – de mãos dadas, com Taylor principal Travis por um corredor enquanto conversava com alguém atrás dela. Swift – cujo último álbum, “Departamento de Poetas Torturados“, fica no topo Painel publicitário 200 no Estados Unidos – é vista vestindo uma saia curta e salto muito alto, enquanto Kelce veste um conjunto de moletom de pelúcia, em tons de rosa.

Um usuário ligado X (anteriormente Twitter) destacou como a roupa de Swift enfatizava suas pernas, e outro disse que a cantora de “Fortnight”, de 34 anos, estava “brilhando” no ajuste. Mais uma postagem chamou a atenção para Kelce, que “não tira as mãos dela” na última demonstração pública de carinho entre os dois.

Foi e continuará sendo uma época do ano movimentada para Kelce e Swift. Este último em breve retomará seu imensamente popular abrangência mundial “Turnê Eras“, enquanto o primeiro acaba de assinar uma prorrogação de contrato de dois anos com o Chefes isso faz dele o tight end mais bem pago do mundo NFL.