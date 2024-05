Terrion Arnold do Lions usará o número 0 porque ‘não há ninguém como eu’

ALLEN PARK, Michigan – Terrion Arnold estava todo sorrisos ao chegar às instalações de treino do Detroit Lions na sexta-feira para seu primeiro dia de minicamp de novatos com o número 0.

A escolha do Lions na primeira rodada disse que escolheu o número porque “não há ninguém como eu”.

Arnold, um cornerback, é apenas o terceiro jogador na história da franquia a selecionar o número 0, juntando-se ao FB Johnny Olszewski (1961) e ao WR Marvin Jones Jr.

“Quando digo que não há ninguém como eu, estou falando do secundário”, disse Arnold, a 24ª escolha geral do Alabama. “Obviamente, no ano passado nesta secundária tivemos altos e baixos, mas seremos emocionantes, seremos dinâmicos, jogaremos rápido e não haverá ninguém como nós. .

“Então, quando eu digo que não há ninguém como eu, não há ninguém como eu.”

Apesar de alcançar o campeonato NFC pela primeira vez desde a temporada de 1991, a defesa do Detroit permitiu 34 finalizações lançadas a pelo menos 20 jardas do campo, empatando com o Houston Texans em segundo lugar na liga, atrás do Cincinnati Bengals (35).

A defesa do Detroit também permitiu 28 passes para TDs no ano passado, o sexto pior da liga, e Arnold disse que quer ajudar a resolver esses problemas imediatamente.

Ele se junta ao escolhido do segundo turno Ennis Rakestraw Jr. – que também estava no minicamp novato – bem como aos veteranos Carlton Davis e Amik Robertson como novas adições ao CB para os Leões.

Arnold, um AP All-American do primeiro time de 2023, empatou com o maior número de interceptações (5) e quebras de passes (12) na SEC na temporada passada, permitindo apenas uma conclusão em 14 tentativas em passes lançados de mais de 20 jardas.

No entanto, o gerente geral assistente do Lions, Ray Agnew, diz que terá que conquistar sua vaga, como todos os outros jogadores, depois de ocuparem a posição de cornerback nesta entressafra.

“Tenho certeza de que Rakestraw acha que ele é melhor e Terrion pensa que ele é melhor, então eles vão competir, o que é ótimo para nós. Queremos competitividade”, disse Agnew. “Não queremos caras que se curvam diante das pessoas. Queremos caras que compitam e pensem que vão ganhar a vaga. Acho que os dois acham que vão começar e têm muito trabalho pela frente. eles.”

Ao selecionar Arnold e Rakestraw, foi a primeira vez na era do draft comum que os Leões escolheram uma defesa em cada uma de suas duas primeiras escolhas. Durante o minicamp de novatos, os companheiros de equipe se abraçaram, até mesmo participando de reuniões de mídia onde faziam perguntas.

“Estou feliz por estar lá com esses caras, todos correndo a toda velocidade. Cometemos erros hoje, mas vamos melhorar”, disse Rakestraw Jr.

Arnold disse que seu objetivo em Detroit é ganhar um Super Bowl, tanto que se sua mãe estivesse em campo fazendo fila contra ele como recebedor, ele “a jogaria no chão” porque ele quer tanto vencer.

“Nunca esquecerei uma vez que minha mãe arrancou meu dente porque estávamos lutando muito, então se minha mãe estivesse aqui agora e ela fizesse fila na minha frente como receptora, eu a jogaria no chão ”, disse Arnold, ao descrever sua competitividade. “Essa é a minha mentalidade, e minha mãe sabe disso agora. Quero dizer isso apenas no aspecto simples do futebol, é assim que penso e como fui criado.”