Tiger Woods obtém vaga no US Open devido a isenção especial

TA PGA tem uma agenda lotada e, para alegria de todos os fãs, Tiger Woods fará parte de grande parte dela.

Conforme relatado no Golf Channel, Woods será incluído no Aberto dos EUA devido a uma isenção especial da USGA. O organismo divulgou comunicado de Tiger.

“Estou honrado em receber esta isenção e não poderia estar mais animado com a oportunidade de competir no Aberto dos Estados Unidos deste ano, especialmente em Pinehurst, um local que significa muito para o jogo”, disse o 15 vezes campeão.

O torneio confirmou essa informação por meio de suas contas nas redes sociais.

Tiger Woods também disse aos repórteres anteriormente que esperava jogar um torneio por mês durante o resto do ano. Isso significa que ele jogaria no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky, em maio, pelo Campeonato PGA e dez de 13 a 16 de junho no Aberto dos Estados Unidos.

Pelo que ele disse, isso significaria que é altamente improvável que ele não jogue no Memorial Tournament nem no Travellers Championship, ambos disputados no mesmo mês de junho.

Tiger Woods tenta mudar seu destino

Tiger Woods tem enfrentado dificuldades ultimamente em sua carreira depois de sofrer ferimentos graves em um acidente de carro no início de 2021.

Terminar qualquer torneio seria um grande sucesso para uma lenda viva do futebol, mas ele sabe que precisa recuperar o alto nível de jogo que tinha e jogar um torneio por mês em 2024 pode ajudá-lo.

Tiger venceu o Aberto dos Estados Unidos três vezes em sua carreira, mas não participa do evento desde 2021 e perdeu o cut em três de suas últimas quatro partidas, ele busca mudar esse filho.