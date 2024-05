Travis Kelce dá uma bronca em Taylor Swift com homenagem em Las Vegas na gala de Patrick Mahomes

Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce parecia ter ficado envergonhado Taylor Swift no Evento de caridade de Patrick Mahomes gritando “Viva Las Vegas”, fazendo a estrela do Eras Tour estremecer de horror com a viagem do jogador de futebol de 34 anos ao microfone.

Kelce é conhecido por suas travessuras selvagens e estilo de vida festeiro; na verdade, isso quase lhe custou sua carreira no futebol universitário se Jason Kelce não o resgatou. Agora, com cerca de 30 anos, ele claramente não tem indicação de desacelerar nesse aspecto.

A captura impressionante de Travis Kelce surpreende Taylor quando Mahomes lança um passe do palco em um evento

Mas causa danos colaterais Rápidoque se encolheu de desgosto em seu momento de fama. Jackie González capturando o momento que Rápido oficialmente foi irritada por seu último namorado, com quem ela começou a namorar em agosto de 2023.

De acordo com Gonzáleza popular estrela pop recorreu a Britanny Mahomes balançou a cabeça e murmurou, “Isso de novo… eu não posso fazer isso.”

A dupla ficou muito apaixonada durante a noite como Kelce beijou repetidamente sua namorada, que riu de seus gestos, e ele até agarrou a bunda dela para fazê-la se sentir confortável, apesar dos fãs ao seu redor.

A dupla está agora se aproximando de um ano juntos, então resta saber como eles escolherão marcar o aniversário de seu relacionamento, que inicialmente começou em segredo.

Por que eles estão em Las Vegas?

Kelce e os companheiros de equipe de seus Chiefs estão aproveitando o retorno ao cenário de seu triunfo mais recente após eles ganharam o Super Bowl LVIII contra o San Francisco 49ers no Estádio Allegiant.

Naquela noite de fevereiro, Mahomes lançou um touchdown vencedor do jogo para Mercole Hardman para entregar uma vitória por 25-22 enquanto os Chiefs conquistavam seu segundo título consecutivo. O quarterback estrela e Kelceo tight end do time, também conquistou seus terceiros anéis enquanto continuava a fazer história.

Mas agora eles estão de volta a Sin City por um motivo diferente como Mahomes estimula sua gala Mahomes Foundation Golf Classic, que aconteceu em 27 de abril.