Croácia 1-1 Itália (24 de junho de 2024) Análise do jogo

Mattia Zaccagni marcou o empate aos 98 minutos, quando a atual campeã Itália garantiu uma vaga nas oitavas de final da Euro 2024 na segunda-feira com um empate em 1 a 1 contra a Croácia, cujas esperanças no torneio ficaram por um fio.

A próxima Itália enfrentará a Suíça, que terminou em segundo lugar no grupo depois de um empate em 1 a 1 com a Alemanha no domingo.

Luka Modric deu à Croácia uma vantagem aos 55 minutos, momentos depois de perder um pênalti, e isso parecia ser uma forma de apurá-los, antes que o substituto tardio Zaccagni finalizasse de forma impressionante, após o mergulho desesperado de Dominik Livakovic no canto mais distante.

“Foi muito estressante, continuamos lutando até o fim”, disse Modric após a partida. “Mas o futebol foi implacável connosco esta noite, foi cruel. Quando se perde desta forma, é difícil descrever o que se sente. Os deuses do futebol nem sempre sorriem para nós, mas precisamos de recuperar”.

O resultado deixou a Itália em segundo lugar no Grupo B com quatro pontos, com a Croácia em terceiro, mas agora aguardando ansiosamente para ver se dois pontos serão suficientes para levá-los à fase a eliminar como um dos quatro melhores terceiros classificados.

A Espanha, que liderou a classificação, venceu a Albânia por 1 a 0 e terminou com um recorde perfeito em seus três jogos e deixou os albaneses eliminados no último lugar com um ponto.

A derrota da Albânia também impulsionou as equipas que não estavam em acção para os oitavos-de-final, com Inglaterra, França e Holanda agora garantidas a terminar pelo menos entre os quatro melhores terceiros classificados.

A Itália foi abalada pela derrota para a Espanha, o que poderia ter sido mais enfático do que o resultado de 1-0, mas se houve algum consolo para a equipa de Luciano Spalletti antes do jogo de segunda-feira, foi o facto de a Croácia ter sido ainda menos impressionante no evento.

O italiano Mattia Zaccagni comemora depois de marcar um gol contra a Croácia na Euro 2024.

“Há coisas que acontecem em nossas partidas que são ilógicas, mas precisamos pegar o que os meninos têm em termos de qualidade e colocá-los em posição de se expressarem da melhor forma”, disse Spalletti. “Passámos pela fase de grupos com mérito. Agora teremos a oportunidade de pensar no próximo jogo [in the last 16].”

A derrota dos croatas por 3-0 para a Espanha e o empate por 2-2 com a Albânia deixaram-nos no precipício, e uma das principais questões que os perseguiram no torneio – como transformar a posse de bola numa ameaça de golo – re- surgiu no primeiro tempo contra a Itália.

A Croácia mal deu um chute nos italianos durante a maior parte dos primeiros 20 minutos, mas não foi surpresa que eles tivessem apenas o bate-estacas de longo alcance de Luka Sucic, que foi defendido por Gianluigi Donnarumma, para mostrar seus esforços.

A Itália parecia muito mais decidida, com Mateo Retegui a ter algumas meias oportunidades antes de Alessandro Bastoni ter a melhor oportunidade da primeira parte, ao receber um passe de Nicolò Barella para o poste mais distante, com um cabeceamento defendido por Livakovic.

No entanto, faltavam apenas alguns minutos para o segundo tempo quando a Croácia recebeu um pênalti. O chute de Andrej Kramaric acertou o braço estendido do substituto do intervalo Davide Frattesi e, embora o árbitro Danny Makkelie tenha acenado para o jogo continuar, o VAR o mandou dar uma olhada na tela e ele rapidamente mudou de ideia.

Modric avançou para cobrar o pênalti, mas seu chute foi defendido de forma brilhante por Donnarumma rasteiro, à esquerda do goleiro, embora tenha sido apenas um alívio momentâneo para a Itália.

Segundos depois, um cabeceamento do substituto croata no intervalo, Ante Budimir, provocou outra excelente defesa de Donnarumma, mas Modric estava disponível para engolir o rebote, que disparou para o alto da rede para compensar o pênalti falhado.

Aos 38 anos e 289 dias, Modric tornou-se o marcador mais velho da história do Campeonato da Europa com o golo, mas a celebração da Croácia duraria pouco.

A Itália pressionou bastante para voltar ao jogo, e o substituto Gianluca Scamacca estava a poucos centímetros de acertar um cruzamento aos 87 minutos.

No entanto, com os adeptos croatas a começarem a celebrar o que pensavam ser uma vitória, a Itália desferiu aquele golpe devastador no final do jogo.

“Imensa satisfação, estou animado, é uma noite linda”, disse Zaccagni. “Foi importante empatar para nos classificarmos em segundo lugar. Fizemos bem em continuar no jogo com um ótimo segundo tempo. “