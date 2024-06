Fonte – NCAA apresenta planos de torneio para 72, 76 equipes

A NCAA apresentou um plano aos comissários da conferência da Divisão I que expandiria os torneios de basquete masculino e feminino para quatro ou oito equipes, juntamente com a opção de deixar cada campo com 68 equipes, confirmou uma fonte à ESPN na quinta-feira.

As propostas foram apresentadas aos comissários esta semana pelo vice-presidente sênior de basquete da NCAA, Dan Gavitt, e pela vice-presidente de basquete feminino da NCAA, Lynn Holzman, disse a fonte. Pela proposta, a expansão do campo de 68 equipes incluía modelos de quatro e oito equipes. A NCAA manteria sua chave de 64 times, mas acrescentaria jogos play-in envolvendo os números 10 a 12.

Escolhas dos editores

Se o torneio masculino se expandir, espera-se que o torneio feminino também o faça. O Yahoo Sports informou pela primeira vez sobre as propostas.

“É apropriado olhar para a expansão e precisamos fazer isso”, disse o comissário da ACC, James Phillips, na quinta-feira, durante a conferência de verão dos Editores de Esportes da Associated Press. “Estamos olhando para isso.”

Phillips não entrou em detalhes sobre a proposta, que ele disse agora “vai para o comitê de basquete, supervisão do basquete”.

“Quando você chega ao ponto em que a temporada regular não importa?” Phillips disse. “Expansão modesta é algo que eu preferiria.”

Muitos no basquete universitário disseram acreditar que os campos de 68 times e três finais de semana de jogo são ideais, mas cresceu a pressão para adicionar times e jogos a um dos eventos esportivos mais populares do calendário dos EUA. No ano passado, o conselho de administração da Divisão I da NCAA aprovou recomendações que incluíam permitir que um quarto das equipes de esportes maiores competissem em eventos de campeonato; nesse cenário, os torneios March Madness poderiam se expandir para quase 90 equipes.

Fontes disseram à ESPN durante os torneios deste ano que as discussões em andamento sobre a expansão do March Madness resultariam em não mais do que 80 equipes para o evento masculino.

A NCAA está no meio de uma extensão de oito anos de seu acordo de TV para o torneio masculino no valor de US$ 8,8 bilhões que vai até 2032. Não se espera que isso mude se um punhado de equipes forem adicionadas.

Mais jogos proporcionariam um pequeno impulso através da venda de ingressos e mercadorias, mas a reserva de dinheiro que a NCAA usa para pagar conferências e escolas membros permaneceria essencialmente a mesma. O que pode mudar, porém, é como esse dinheiro será dividido se o torneio for ampliado.

A expansão também significaria que o torneio masculino teria que encontrar um local adicional além de Dayton para seus primeiros quatro jogos. A cidade de Ohio já tem jogos nas terças e quartas-feiras e não poderá sediar jogos adicionais antes da tradicional primeira rodada do torneio na quinta-feira. Os jogos play-in femininos acontecem nos mesmos campi das duas primeiras rodadas do torneio.

A expansão é amplamente apoiada por conferências maiores, e as ligas menores não querem perder as licitações automáticas que acompanham um campeonato de torneio de conferência ou enfrentar a perspectiva de sempre terem vagas para os jogos play-in.

O primeiro torneio da NCAA poderia se expandir seria na temporada 2025-26, disse a fonte. O comitê de supervisão do basquete da NCAA se reunirá na próxima semana, e o comitê de seleção do torneio se reunirá no próximo mês.

O torneio masculino foi ampliado pela última vez em 2011, quando passou de 65 para 68 times. O torneio feminino passou de 64 para 68 equipes em 2022.

O torneio feminino está saindo de seu ano de maior sucesso, que incluiu uma audiência recorde de 18,7 milhões para a vitória da Carolina do Sul sobre Iowa no jogo do título, a maior transmissão de basquete de qualquer tipo em cinco anos. Superou o jogo do campeonato masculino – quando UConn conquistou seu segundo título consecutivo com uma vitória sobre Purdue – por quase 3 milhões de telespectadores. O torneio feminino também teve público recorde.

A Associated Press contribuiu para este relatório.