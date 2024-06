Foto de Justin Timberlake divulgada após prisão por DWI

Justin Timberlake agora é membro do clube de fotos de celebridades … já que sua foto da prisão foi divulgada após sua prisão por DWI – e ele certamente parece com os olhos turvos.

TMZ obteve a foto de JT – divulgada pela polícia de Sag Harbor – e certamente é uma para os livros… Justin está estóico aqui, sem sorrir e com um rosto inexpressivo enquanto a câmera disparava. Seus olhos estão arregalados… e ele definitivamente parece não estar feliz por estar ali.



Reproduzir conteúdo de vídeo





17/06/23 Hamptons. com

O cantor foi preso na noite de segunda-feira, depois de ser parado pela polícia em Sag Harbor, NY, por dirigir embriagado. Em um relatório policial obtido pelo TMZ … os policiais dizem que avistaram Justin pela primeira vez depois que ele passou por uma placa de pare. JT despertou ainda mais preocupação depois que seu BMW UT cinza supostamente desviava na estrada.

De acordo com o documento, Justin havia saído de uma reunião de amigos no American Hotel, percorrendo pouco mais de um quilômetro antes de ser parado pela polícia. Embora Justin tenha dito à polícia que só tomou um martini, os policiais que o prenderam disseram que JT tinha olhos injetados / vidrados, um forte odor de álcool no hálito, fala lenta, etc.

Justin foi submetido a um teste de sobriedade… no qual ele falhou – com nossas fontes nos dizendo que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os policiais algemaram Justin… e fontes nos dizem que seus amigos tentaram intervir em seu nome – sem sucesso.

Justin passou a noite na prisão e foi processado na manhã seguinte… ele foi fotografado saindo do tribunal com seu advogado, Ed Burke Jr.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

A esposa do ex-aluno do NSYNC, atriz Jéssica Bielainda não abordou a prisão de seu marido… mas ela está ocupada filmando seu novo show, “The Better Sister” em Nova York. O mesmo vale para Justin, aliás.