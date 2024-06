Pulisic: É hora dos EUA ‘provarem seu valor’ na Copa América

DALLAS – Christian Pulisic disse que a experiência adquirida pela seleção masculina dos Estados Unidos nos últimos anos a prepara para alcançar um nível mais alto de sucesso, começando com a Copa América de 2024.

Os EUA estão programados para abrir o torneio, que sedia pela segunda vez, no domingo, contra a Bolívia. E Pulisic deseja que essa partida seja o início de uma longa jornada e mostre ao mundo o progresso que a equipe fez.

“Agora é hora de provar nosso valor”, disse o atacante aos repórteres na sexta-feira. “Acho que aprendemos muito. Fizemos boas atuações na Copa do Mundo. Mostramos às pessoas que, ok, esse time pode jogar.

“E agora não se trata apenas de realizar essas exibições, mas de encontrar uma forma de obter resultados nos jogos mais importantes. Esse é o próximo passo para nós.”

Christian Pulisic está ansioso para que a USMNT se prove no grande palco da Copa América. John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

Supondo que entre em campo na partida de domingo, esta será a segunda vez que Pulisic disputa uma Copa América, tendo entrado em campo em três partidas como reserva em 2016.

Naquele torneio, Pulisic estava apenas invadindo a lateral. Agora ele é um pilar e considerado um dos líderes da USMNT, mesmo que levante a voz apenas ocasionalmente.

“Para mim, é muito importante liderar pela maneira como me comporto todos os dias nos treinos, no hotel, perto dos rapazes”, disse ele. “Também o que faço em campo, no jogo e mostro-lhes assim.

“E se você perguntar a alguém, não sou a pessoa que mais fala dentro ou fora do campo. Então, quando preciso dizer algo, espero ter uma voz que as pessoas ouçam. Não falo muito. Tento apenas abaixar a cabeça e trabalhar e trabalhar, e espero que as pessoas ao redor vejam isso e isso pode ter um efeito dominó em todos.

Pulisic entra no torneio vindo da melhor temporada de sua carreira no AC Milan. Ele não apenas marcou 12 gols e oito assistências em jogos do campeonato, mas também registrou mais de 3.000 minutos, mostrando uma durabilidade que lhe havia escapado durante sua passagem pela Premier League inglesa com o Chelsea. Isso só aumentou sua confiança.

“Foi incrível para mim vivenciar isso e saber que posso fazer isso, que posso me manter saudável durante a maior parte da temporada”, disse ele. “Posso ter boas atuações consistentes e isso me ajuda muito a entrar no torneio me sentindo assim e a dizer se é minha melhor temporada de todos os tempos ou algo assim.

“É fácil olhar as estatísticas e outras coisas, mas gostei muito da temporada e me sinto muito confiante e bem vindo para este torneio, com certeza.”