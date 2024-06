Texas A&M derrota Tennessee no jogo 1 das finais do MCWS

OMAHA, Nebraska – Ótimo começo. Ótimo acabamento.

E agora, depois de derrotar o Tennessee por 9 a 5 na abertura das finais do Men’s College World Series no sábado à noite, o Texas A&M enfrenta a tarefa mais difícil da temporada. Os Aggies devem derrotar o poderoso número 1 do ranking nacional mais uma vez no domingo para conquistar seu primeiro campeonato nacional.

Os Aggies (53-13) se colocaram em posição com o home run de Gavin Grahovac para começar o jogo, abrindo-o com uma terceira entrada de cinco corridas e trazendo Evan Aschenbeck para lançar 2⅔ entradas de alívio de shutout para reverter um ataque do Tennessee que foi começando a ficar agitado.

“Todos nós sabemos o que está em jogo”, disse o técnico do Aggies, Jim Schlossnagle. “Não há discurso dos Lombardi. Apenas tentamos mantê-los o mais soltos que podemos.”

Os vencedores do jogo 1 ganharam 13 dos 20 títulos desde que o campeonato se tornou uma série melhor de três em 2003.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Tennessee (58-13), tentando se tornar o primeiro cabeça-de-chave desde 1999 a vencer o campeonato, irá para o jogo 2 de domingo depois de perder jogos consecutivos apenas uma vez nesta temporada e não desde 16 a 17 de março no Alabama.

“Você descobre diferentes maneiras de responder e pode ficar frustrado porque esta noite foi do jeito que aconteceu ou pode ficar mais determinado”, disse o técnico do Vols, Tony Vitello. “Temos caras que fizeram muito isso no passado, onde a determinação aumenta e o jogo aumenta.”

O terceiro colocado Aggies capitalizou alguns erros que levaram a duas corridas – o Tennessee cometeu oito em quatro jogos do MCWS – e a incapacidade dos arremessadores Chris Stamos (3-1) e AJ Causey de acertar seus pontos de forma consistente.

Grahovac dirigiu a bola rápida de 0-2 de Stamos para a direita para o primeiro home run inicial em uma final do MCWS desde que Sam Fuld fez isso por Stanford contra Rice no jogo 2 em 2003.

Causey caminhou com Jace LaViolette na liderança do terceiro, o retorno de Jackson Appel desviou do pé de Causey para uma rebatida de base e Hayden Schott seguiu com um single RBI para iniciar a explosão de cinco corridas dos Aggies.

Kaeden Kent, filho do ex-jogador da liga principal Jeff Kent, fez um jogo de sete corridas na sétima com seu home run no bullpen do campo direito.

“Contornando as bases, consegui absorver”, disse Kent. “O bullpen estava enlouquecendo. Os fãs estavam muito barulhentos; esses fãs são incríveis. Adoro tocar na frente desses fãs. Eles nos ajudam muito e dão muito crédito a eles.”

Kent, que entrou como titular há duas semanas depois que o astro Braden Montgomery quebrou o tornozelo nas super regionais, terminou com três rebatidas e quatro RBIs. Seus 14 RBIs no torneio da NCAA igualam o total de toda a temporada regular.

Os Vols, o time de rebatidas de home run mais prolífico do país em três décadas, usaram a bola longa para criar alguma ansiedade para os Aggies no final do sétimo.

O chute de duas corridas de Dylan Dreiling para a direita encerrou a noite para o apaziguador Josh Stewart (2-2), e o voo alto de Hunter Ensley por cima da cerca do campo esquerdo sobre Brad Rudis fez o 9-5. Os Vols têm 180 home run nesta temporada, oito atrás do recorde da NCAA da LSU estabelecido em 1997.

Ensley foi o único batedor que Rudis enfrentou. Schlossnagle trouxe Aschenbeck, e o canhoto retirou-se seis vezes consecutivas, antes que as partidas simples consecutivas colocassem os corredores nas curvas, com um eliminado no nono. O National Stopper of the Year eliminou Ensley e Kavares Tears para encerrar o jogo. Ele agora permitiu apenas uma corrida em 17 entradas durante este torneio.

“É algo que venho fazendo o ano todo, apenas tentar dar ao meu time a melhor chance de vencer”, disse Aschenbeck. “É para isso que os arremessadores existem. Nosso trabalho como arremessador substituto é entrar e pegar os caras que estão na nossa frente.

“É o College World Series. Tudo é legal nisso.”

Os Vols tiveram 2 de 13 com corredores em posição de pontuação e 2 de 11 com duas eliminações, e deixaram 10 corredores na base. Suas cinco corridas foram as menores em um jogo de torneio da NCAA nesta temporada, e eles entraram no Jogo 1 com uma média de 9,9 corridas neste torneio, o máximo de todas as equipes que conseguiram.

“Mesmo que não tenhamos dado o nosso melhor”, disse Vitello, “estávamos perto do adversário no final do jogo”.

Aschenbeck foi responsável por sete das 17 eliminações dos Aggies, o maior empate da temporada. Ele permitiu apenas uma corrida merecida em suas últimas nove partidas, abrangendo 25⅔ entradas.

“Tive alguns grandes substitutos no passado e ele está no mesmo nível de todos eles”, disse Schlossnagle. “Você simplesmente sabe que ele vai controlar os batimentos cardíacos, número 1. O momento nunca é muito grande.”

Informações da ESPN Stats & Information e da Associated Press foram usadas neste relatório.