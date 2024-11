A evasão de Trump à responsabilização de 6 de janeiro ecoará nos próximos quatro anos e nas gerações vindouras

–



O procurador especial Jack Smith decidiu provar no caso Estados Unidos da América v. Donald J. Trump que mesmo os presidentes não estão acima da lei.

Em vez disso, os seus processos fracassados ​​acabaram por tornar Trump ainda mais poderoso, enquanto o entusiasmado presidente eleito se prepara para regressar ao cargo em 20 de janeiro.

A decisão de Smith de se curvar ao inevitável e arquivar os seus casos sobre a alegada interferência eleitoral de Trump e o acúmulo de documentos confidenciais representou uma vitória importante para o 45º e 47º presidente.

O caso das eleições federais levou a uma decisão do Supremo Tribunal que concedeu ao presidente imunidade limitada para actos oficiais. É provável que isto reforce a crença de Trump de que terá uma autoridade quase irrestrita e que, portanto, repercutirá nos próximos quatro anos e nas gerações vindouras.

E um presidente – que se recusou a aceitar a vontade dos eleitores, o princípio fundamental da democracia, depois de ter perdido uma eleição e depois ter dito aos apoiantes para “lutarem como o diabo” antes de invadirem o Capitólio dos EUA – não pagará nenhum preço legal duradouro.

Smith, em seu juridiquês pessimista, esboçou a enormidade da realidade americana.

“O Departamento e o país nunca enfrentaram aqui a circunstância de uma acusação federal contra um cidadão privado ter sido devolvida por um grande júri e um processo criminal já estar em curso quando o réu for eleito presidente.” Ele acrescentou que a política do Departamento de Justiça significa que o caso não pode prosseguir porque a Constituição proíbe a acusação ou acusação de presidentes em exercício. Mas ele também deixou claro que o resultado não se baseia “no mérito ou na força do caso contra o réu”.

Por outras palavras, os eleitores elegeram um presidente sob acusação criminal federal, apesar de ele ainda ser acusado de um dos crimes mais graves contra a democracia na história americana. Trump se declarou inocente de todas as acusações contra ele.

E, ao votarem como votaram, os americanos efetivamente o inocentaram nos casos federais – sob acusações que poderiam tê-lo levado à prisão. Ironicamente, a própria democracia que Trump tentou subverter produziu a sua libertação legal.

De qualquer forma, os casos estavam condenados, já que Trump prometeu demitir Smith assim que ele tomasse posse.

Mas a decisão de Smith de segunda-feira validou a estratégia jurídica e política arriscada de Trump, que envolveu repetidos atrasos, por vezes com a ajuda de juízes conservadores, e um imperativo absoluto para vencer as eleições presidenciais – um feito que parecia improvável quando ele foi acusado pela primeira vez.

Haverá consequências a curto e longo prazo caso Trump escape à responsabilização.

O seu segundo mandato, que já se comprometeu a dedicar à “retribuição”, tem potencial para se desenrolar numa atmosfera de impunidade ainda maior do que o seu primeiro. Afinal de contas, Trump assume o cargo pela segunda vez depois de ter visto que o seu método de testar o Estado de direito até aos seus limites tinha poucas desvantagens, para além do simbolismo do seu segundo impeachment pela Câmara dos EUA.

“Para Donald Trump, sua estratégia de adiar, adiar, adiar e depois vencer as eleições para acabar com o litígio prova ser uma das últimas histórias de sucesso”, disse James Sample, professor de direito na Universidade Hofstra, a Julia Chatterley em “Primeiro movimento” na CNN International. “É certamente uma vitória em termos de evitar a responsabilização, o que significa que é uma perda para o Estado de direito o facto de ter demorado tanto tempo a levar estes casos a julgamento que nunca chegaram a ser julgados antes das eleições.”

A incapacidade de Smith de responsabilizar o presidente eleito — pelo ataque mais flagrante à integridade das eleições dos tempos modernos — também ecoará ao longo dos tempos.

Muitos republicanos estão agora convencidos de que Trump foi um alvo injusto. Mas algum futuro presidente, daqui a algumas décadas, poderá decidir interferir no resultado de uma eleição que perdeu por saber que um antecessor escapou ileso.

Em Washington, a juíza Tanya Chutkan, que deveria presidir o julgamento político do século no caso de interferência nas eleições federais, concordou rapidamente com o pedido de Smith para encerrar o caso sem prejuízo – o que significa que, teoricamente, Trump poderia enfrentar as mesmas acusações novamente quando ele sai do escritório. Mas as hipóteses de um renascimento do julgamento dentro de quatro anos são remotas, mesmo que um democrata esteja na Casa Branca.

O encerramento dos processos federais também levanta questões investigativas para Smith e o Departamento de Justiça.

Os democratas queixam-se há muito tempo que o procurador-geral Merrick Garland esperou demasiado para nomear um conselheiro especial para investigar Trump pela sua intromissão nas eleições de 2020. Afinal, um comité seleto do Congresso sob a anterior maioria democrata na Câmara passou meses a investigar a questão. O caso poderia ter chegado a julgamento se Garland tivesse agido mais rapidamente. Certamente, teria havido mais tempo para que os recursos do Supremo Tribunal se desenrolassem, os quais os democratas consideravam contaminados por tácticas politizadas de adiamento por parte da maioria conservadora.

Sempre houve outra consideração profunda pairando sobre o caso. Apesar do horror do que se desenrolou em 6 de janeiro de 2021, e do choque de um presidente usar os seus vastos poderes para tentar roubar uma eleição que perdeu, a decisão de processar iria sempre abalar a nação e a sua política torturada.

Smith seguiu as evidências onde ele pensava que elas levavam e obteve acusações por meio de grandes júris que estavam convencidos de que havia uma causa provável para a ocorrência de atividade criminosa em ambos os casos. Essa é a prática padrão do Ministério Público.

Mas mesmo alguns juristas simpatizantes da ideia de que Trump deveria enfrentar a responsabilização por tentar anular uma eleição questionaram se as teorias jurídicas em que Smith se baseava eram algo novas. Mas como poderiam não ser? Nenhum presidente antes ousou fazer o que Trump tentou.

E a questão de levar um ex-presidente a julgamento sempre levantaria um dilema mais agudo: seria realmente do interesse nacional tentar levar um ex-comandante-em-chefe a um julgamento em tribunal, dado o tumulto que tal travessia do histórico Rubicon sempre esteve destinado a causar?

Ao mesmo tempo, porém, não agir contra uma tentativa de roubo de eleições e o alegado armazenamento não autorizado de documentos confidenciais teria consagrado um princípio antiamericano de que os presidentes podem infringir a lei, mas todos os outros cidadãos não.

Não cabia a Smith considerar as implicações políticas das suas acusações. Mas acusar Trump em dois casos distintos antes do ano eleitoral, quando o ex-presidente já era candidato, iria sempre provocar alvoroço partidário. Há um bom argumento de que este curso reviveu a carreira política de Trump.

O impacto dos dois casos federais – e de outros dois processos num caso de silêncio em Nova Iorque, no qual Trump foi condenado, e de outro caso de interferência eleitoral na Geórgia que ainda aguarda julgamento – foi unificar o Partido Republicano em torno de Trump no primário. Nas eleições gerais, milhões de eleitores republicanos acreditaram no seu argumento de que ele não só era inocente, mas era efectivamente um dissidente perseguido por um sistema judicial armado. “Estou sendo indiciado por você”, ele havia dito.

Talvez os casos de Smith tivessem sido menos radioactivos politicamente se Trump não tivesse também enfrentado vários outros casos. A foto de Trump na questão da Geórgia, por exemplo, foi um momento estimulante para os seus apoiantes. E o espetáculo de agentes do FBI vasculhando seu clube na Flórida em busca de documentos confidenciais forneceu uma imagem poderosa para um ex-presidente que declarou ter sido processado injustamente.

O antigo e futuro presidente pôs um limite à sua narrativa que distorce a realidade de que foi vítima, e não o autor, da interferência eleitoral. “Foi um sequestro político e um ponto baixo na História do nosso país que tal coisa pudesse ter acontecido e, ainda assim, perseverei, contra todas as probabilidades, e GANHOU. FAÇA A AMÉRICA GRANDE DE NOVO!”, escreveu Trump no Truth Social na segunda-feira.

Há quatro anos, uma nação afectada por uma pandemia que ocorre uma vez num século estava a ser submetida a outra provação devido à incapacidade de um homem de enfrentar o facto de ter perdido as eleições gerais de 2020.

Portanto, vale a pena voltar à acusação original de Smith para recordar a conduta grave e sem precedentes que foi acusada no caso de interferência eleitoral e pela qual Trump agora quase certamente não será responsabilizado.

“O réu perdeu as eleições presidenciais de 2020”, escreveu Smith. “Apesar de ter perdido, o Réu estava determinado a permanecer no poder. Assim, durante mais de dois meses após o dia das eleições, em 3 de novembro de 2020, o Réu espalhou mentiras de que houve fraude que determinou o resultado da eleição e que ele realmente ganhou. Estas alegações eram falsas e o Réu sabia que eram falsas. Mas o Réu as repetiu e divulgou amplamente de qualquer maneira – para fazer com que suas alegações conscientemente falsas parecessem legítimas, criar uma intensa atmosfera nacional de desconfiança e raiva e minar a fé pública na administração das eleições.”

Até o próprio Departamento de Justiça de Trump decidiu que não houve fraude significativa nas eleições de 2020 que pudesse alterar o resultado. Quase todas as contestações legais de Trump falharam e Joe Biden foi devidamente empossado, duas semanas depois de a multidão do seu antecessor ter tentado impedir a certificação da sua vitória pelo Congresso.

O deputado Dan Goldman, um democrata de Nova York que atuou como advogado principal no primeiro julgamento de impeachment de Trump, disse entender por que Smith seguiu as orientações do Departamento de Justiça. Mas ele também retratou a evasão de Trump a um julgamento como um dia sombrio para a América. “Acho que isso é uma vergonha para a justiça neste país. Isso estabelece que Donald Trump está acima da lei”, disse ele a Boris Sanchez, da CNN.

Trump provará essa avaliação em menos de dois meses na Frente Oeste do Capitólio, quando jurar “preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos” no terreno sobre o qual a sua multidão invadiu em 6 de Janeiro de 2021.