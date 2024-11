A modelo Sophie Rain do OnlyFans afirma que ganhou US $ 43 milhões no ano passado

Sophie compartilhou uma olhada em seus ganhos no Dia de Ação de Graças – twittando uma captura de tela recortada do que ela fez desde o último Dia do Peru até quinta-feira.

Está bastante ampliado, para que os fãs não consigam ver os detalhes, mas o grande ganho bruto de US$ 43,47 milhões está na frente e no centro – mostrando a todos a quantidade impressionante de moolah que supostamente chegou à sua conta bancária.

Aliás, Sophie já conversou sobre a quantidade de dinheiro que ela ganha no OF… alegando que são cerca de US$ 4 milhões por mês – o que seria saiu aproximadamente com o valor alto que ela postou no dia de Ação de Graças.