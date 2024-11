América x Toluca: as histórias deixadas pelo jogo de ida

A torcida respondeu ao evento da Liguilla para dar ao estádio Ciudad de los Deportes o cenário ideal para a vitória do América sobre o Toluca

Ele América deu o primeiro passo para avançar para as semifinais ao vencer por 2 a 0 Toluca no campo do Estádio Ciudad de los Deportes e com isso aproveitar para buscar o sonhado tricampeonato do Liga MX.

Com os dois objetivos de Rodrigo Aguirre e um torcedor dedicado ao seu time, em ESPN nós damos a você as histórias do jogo.

A torcida respondeu ao evento da Liguilla para dar ao estádio Ciudad de los Deportes o cenário ideal para a vitória do América sobre o Toluca. Imago7

Estádio Ciudad de los Deportes é pintado de amarelo

Um dos grandes problemas que os Águilas tiveram durante o Apertura 2024 foi a falta de comunhão com sua torcida, que não registrou grande público durante o torneio regular. Porém, nesta quarta-feira as arquibancadas do prédio estavam em sua maioria amarelas.

A torcida se envolveu com o time bicampeão, incentivou, gritou, sofreu e acompanhou seu elenco durante todo o jogo.

Henry e Diego reservados para o retorno

As lesões não pouparam América na primeira mão das quartas de final e perdeu duas de suas figuras, Henry Martín e Diego Valdés.

Henrique Ele não se recuperou do desconforto muscular sofrido há uma semana e Diego apresentou problemas musculares que o afetaram na Seleção Chilena.

Estádio lota até o intervalo

O horário das 19h foi um problema para os torcedores da capital, já que chegar ao prédio se tornou um grande desafio devido ao trânsito e ao grande fluxo de pessoas saindo dos escritórios no mesmo horário. Isso fez com que o prédio tivesse sua melhor entrada até o minuto 30.

As arquibancadas foram enchendo aos poucos, pois no início da partida estavam meio lotadas e foram enchendo aos poucos.

Cuauhtémoc a figura nas arquibancadas

A torcida azulcrema não esquece um de seus grandes ídolos, Cuauhtémoc Blanco, que estava em um dos camarotes do prédio e roubou a atenção da torcida.

Um dos jogadores históricos do clube foi aplaudido e aplaudido pelos torcedores que estavam por perto, que lhe pediram fotos e autógrafos. Ele concordou de bom grado e, às vezes, não conseguia assistir ao jogo confortavelmente.