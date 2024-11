Ariana Grande provoca pivô na carreira e quer fazer mais teatro musical

Las Culturistas com Matt Rogers e Bowen Yang

Ariana Grande A passagem de Noel no filme musical “Wicked” não será a última vez que os fãs a verão atuando enquanto canta… a estrela pop apenas deu a entender que quer continuar fazendo teatro musical.

Embora Ariana tenha garantido aos ouvintes que ela ainda planeja fazer música, especialmente músicas pop, ela deu a entender que uma ruptura com o gênero pode ocorrer em seu futuro próximo.

Ela disse… “Sempre farei coisas pop, prometo com o mindinho, mas não acho que fazê-lo no ritmo que tenho feito nos últimos 10 anos é onde vejo os próximos 10 anos.” .”

Ariana – que começou em “13: The Musical” da Broadway quando criança – disse que adora atuar, especialmente teatro musical.

Ela continuou… “Reconectando-me com essa parte de mim… que adora comédia e isso me cura – encontrar papéis para usar essas partes de mim.”

A confissão de Ariana vem semanas antes de sua estreia na tão aguardada adaptação cinematográfica de “Wicked”, um musical prequela sobre as bruxas de “O Mágico de Oz”.

Ariana está interpretando Glinda, a Bruxa Boa, ao lado Cynthia ErivoA Bruxa Malvada do Oeste… porém, qualquer um que conheça a história sabe que esses títulos não refletem com precisão as verdadeiras cores dos personagens.