Assista Rukiya Anpo lançar um discurso amassado na cara de Ryan Garcia e receber olhares acalorados

As coisas começaram acirradas entre Ryan Garcia e Rukiya Anpo.

Garcia e Anpo se enfrentarão em um confronto de exibição no evento RIZIN’s Decade, no dia 30 de dezembro, e na terça-feira, a primeira coletiva de imprensa do evento aconteceu em Los Angeles. E embora as conferências de imprensa de Garcia muitas vezes tenham o potencial de se tornarem selvagens, foi Anpo quem trouxe uma energia agressiva aos procedimentos.

Após declarações iniciais para abrir a coletiva de imprensa, Anpo subiu ao pódio com um discurso pré-escrito que o kickboxer japonês fez a Garcia antes de desmoroná-lo e jogá-lo no ex-campeão interino dos leves do WBC.

“Todos conhecemos os problemas de Ryan Garcia”, disse Anpo. “Falta de peso, álcool,…falta de profissionalismo, sem espírito esportivo, sem respeito. No entanto, ele ousa chamar a si mesmo de ‘Rei’. No dia da luta mostrarei a ele o verdadeiro código do bushido. Lutamos por honra e legado. Trarei o verdadeiro espírito samurai japonês e mostrarei a ele exatamente onde ele pertence.

“Foda-se! Foda-se!

A agressividade da Anpo parece ter apanhado Garcia desprevenido, que admitiu não estar a levar o acontecimento muito a sério.

“Isso está me acordando”, disse Garcia. “Eu meio que olhei para isso, vai ser uma pequena exposição, vou aproveitar o passeio, curtir as festividades no Japão, é ano novo, mas agora é meio que acordar o dragão. Isso está me deixando um pouco animado para dar uma surra nesse cara. Estou querendo nocautear oi agora. Antes, pensei que seria um evento relaxante e familiar. Não é mais.”

Garcia e Anpo continuaram a trocar palavras enquanto a conferência de imprensa continuava com os dois homens fazendo ameaças um ao outro antes de finalmente se enfrentarem pela primeira vez. E dado o teor do pressionador até então, não é surpresa que as coisas esquentaram um pouco durante o confronto, com Garcia fingindo acertar Anpo, e Anpo respondendo com seu próprio empurrão.

Ex-campeão interino dos leves do WBC, Garcia, de 26 anos, é um dos boxeadores mais populares que competem no esporte atualmente, mas teve tantos problemas fora do ringue quanto sucessos ultimamente. Mais recentemente, ele obteve uma vitória por decisão majoritária sobre Devin Haney em abril, que mais tarde foi revertida para No-Contest depois que Garcia testou positivo para Ostarine. Garcia está atualmente cumprindo suspensão de um ano pela falha.

Anpo, de 29 anos, é um ex-campeão do K-1 que recentemente teve um desempenho impressionante contra Manny Pacquiao em uma luta de exibição de boxe de três rounds em julho.

Você pode conferir o olhar tenso acima.