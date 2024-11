Barcelona: Flick confirma que Lamine Yamal está pronto para jogar

O treinador do Barcelona confirmou que Lamine Yamal está preparado para reaparecer após a lesão e pode jogar contra o Las Palmas

BARCELONA – Hansi filme concentra-se em As palmas e como principal novidade confirmou que Lamine Yamal está pronto para reaparecer após sua lesão e garantiu que a juventude do Barcelona jogará neste sábado.

Toque rapidamente Ele disse que não está pensando no Mallorca, nem no Real Betis, nem no Borussia Dortmund. Para o treinador alemão do Barcelona “só há o jogo contra As palmas“, e neste sentido revelou que não pensa em dar descanso aos jogadores com mais minutos. “A abordagem é a mesma de sempre. Quem estiver em melhores condições jogará”, alertou.

Lamine Yamal, em treino com o Barcelona EFE

“Pensamos sempre em colocar a melhor equipa para vencer amanhã, por isso não pensamos nos próximos jogos”, insistiu, não avançando quem ocupa o lugar do castigado Marc Casadó mas esclarecendo que Lamine Yamal “vai jogar”. “Ele está preparado e embora ainda não tenhamos decidido se será titular ou não, ele poderá jogar.”

Não será, presume-se, Frenkie de Jong, a quem defendeu dos apitos recebidos dos adeptos porque “gosto que os adeptos encorajem qualquer jogador”, lembrando que o holandês “está lesionado há bastante tempo e agora está voltando: “Estamos apoiando ele há três ou quatro semanas e sei que ele precisa de minutos, mas temos jogadores muito bons no centro de campo e tenho que colocar aqueles que são melhores”.

“Falarei amanhã, se for esse o caso”, disse Flick quando questionado sobre o 125º aniversário do Barcelona e o evento desta sexta-feira no Teatro El Liceo. “Estarei lá e será emocionante… Mas não tenho certeza. será o “É hora de falar sobre minhas lembranças do Barça porque estamos focados em Las Palmas”, disse ele.

Mas era impossível para ele não falar sobre isso. “Para mim é uma honra fazer parte do Barça pelo que ele representa. Estaremos na festa e talvez amanhã eu possa explicar como vivi isso”, explicou, reconhecendo que desde que chegou “eu tenho Fiquei impressionado com todo o clube e, durante semanas, é claro que minha equipe e eu podemos trabalhar livremente e é uma boa situação para nós.”

“O que tenho certeza é que sim, o Barça é mais que um clube”, proclamou, afirmando a relação que estabeleceu com o meio ambiente “Os torcedores, as pessoas… Todos me tratam muito bem, todos são muito simpáticos. e me faz sentir feliz por fazer parte disso.