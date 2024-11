CAPS Penedo realiza atividade alusiva ao Novembro Azul

O Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Penedo realizou uma ação alusiva sobre o Novembro Azul para seus usuários. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) aconteceu na quarta-feira, 27, no Campo do Vasco, localizado no bairro Santa Luzia.

Junto com equipe do CAPS Penedo, as pessoas assistidas pelo serviço de saúde mental receberam informações por meio de palestra sobre a saúde do homem e prevenção contra o câncer de próstata, encerrando a atividade de forma divertida.

O enfermeiro Manoel, do Programa Melhor em Casa, palestrou sobre a importância do autocuidado do homem para evitar doenças mais graves. Além de falar sobre a importância de perceber os primeiros sintomas para um diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Depois da palestra e todas as dúvidas tiradas, a bola rolou no campo sob a supervisão do educador físico, Adriano Ramalho. Os usuários puderam jogar futebol como forma de incentivar a pratica esportiva com uma aliada da saúde.

“Mais um dia alusivo sobre Novembro Azul para trabalhar na conscientização e prevenção ao câncer de próstata com a palestra e a parceria da Secretaria de Esporte para trazer nossos usurários a prática do futebol, aqui no Campo do Vasco com nosso educador físico”, disse a diretoria do CAPS, Isabel Leite.

Com um atendimento humanizado, o CAPS de Penedo atende diariamente pacientes com serviços de psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, artísticas, orientação e acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar e aos familiares.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social mídia SEMS

Fotos Fábio Sisino – social mídia SEMS