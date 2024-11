Chivas: Óscar García, com negociações avançadas para ser o novo treinador

O quadro vermelho e branco acolhe o perfil do treinador espanhol, graças à utilização de jogadores locais

Óscar García Junyent aponta para o banco Chivas para o novo projeto voltado Fechando 2025já que as negociações entre ambas as partes estão muito avançadas e o anúncio oficial pode vir nos próximos dias.

A directiva de Chivas Tem procurado perfis de treinadores que se adaptem ao da equipa e, após entrevistas, a aposta é em Óscar García Junyent, que se enquadra graças à utilização de jogadores locais.

Óscar García Junyent está prestes a se tornar o próximo diretor técnico do Chivas. SALVADOR SAS/EPA-EFE/Shutterstock

Óscar García Junyent Ele é um verdadeiro viajante global na carreira que teve como diretor técnico; apesar de ter 51 anos, já com tour e campeonatos em diversas partes do mundo. O processo como treinador começou com a equipa de forças básicas do FC Barcelona em La Masía. Depois disso, veio o título em Israel com o Maccabi Tel Aviv.

A fase de maior sucesso na sua carreira como diretor técnico foi na Áustria, no RB Salzburg, onde conquistou o campeonato e a taça em temporadas consecutivas. O seu último processo culminou com o Oud-Heverlee Leuven, na Bélgica.