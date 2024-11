Conor McGregor enfrenta acusador de agressão sexual no tribunal quando o julgamento civil começa

Conor McGregor e uma mulher que o está processando por agressão sexual ficaram cara a cara em um tribunal na terça-feira… quando o julgamento civil sobre as acusações contra a estrela do UFC começou.

O processo foi encerrado na Irlanda – cerca de três anos depois que um cabeleireiro, Nikita Ni Lamhain entrou com uma ação na qual alegou que McGregor e outro homem fizeram sexo com ela contra sua vontade após uma festa de Natal de 2018.

De acordo com Os tempos irlandeses Nikita testemunhou isso em dezembro. Em 8 de outubro de 2018, ela havia bebido álcool e consumido cocaína em uma reunião de férias em seu trabalho… quando, pouco tempo depois, McGregor pegou ela e sua amiga e os levou para um hotel próximo.

Ela alegou que pensava que eles iriam apenas festejar ainda mais – mas testemunhou que McGregor a forçou enquanto estava na cama de uma suíte na cobertura do hotel. Ela afirmou mais tarde que outro homem, James Lawrence a agrediu sexualmente no hotel também.

Um médico testemunhou que a mulher teve vários ferimentos no corpo após o encontro. Ele também afirmou no tribunal que um tampão que Nikita tinha na vagina mais tarde teve que ser removido com uma pinça.