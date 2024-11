Deion Sanders provoca time universitário que o queria como técnico após a grande vitória do Colorado

TOs Colorado Buffaloes fizeram um show espetacular na tarde de sexta-feira, dominando o Cowboys do estado de Oklahoma com um comando Vitória por 52-0 no último confronto da temporada regular. O técnico Deion Sanders ficou visivelmente satisfeito com o desempenho de sua equipe, especialmente depois de um revés decepcionante contra o Kansas Jayhawks na semana anterior. Esta vitória decisiva manteve vivas as esperanças dos Buffaloes de uma vaga no College Football Playoff, embora eles precisem de alguma ajuda para garantir sua vaga.

“Veja como nos recuperamos”, comentou Sanders após o jogo.Veja como enxugamos as lágrimas e nos levantamos, subimos no cavalo e gritamos: ‘Giddy-up.'” Suas palavras refletiram a resiliência e determinação de sua equipe, que não deu sinais de deixar que contratempos definissem sua temporada.

Deion Sanders compartilha mensagem emocionante aos idosos do Colorado Buffaloes: ‘Isso machuca meu coração’

Sanders também abordou a importância de manter o ímpeto enquanto a equipe se prepara para o jogo da pós-temporada. Ele enfatizou que seus jogadores estão comprometidos em competir no bowl game, uma decisão que ele acredita ser crucial para o sucesso do programa a longo prazo.

“Nossos filhos vão brincar de bowl, porque foi para isso que nos inscrevemos“, afirmou Sanders.”Terminar. Não vamos desistir porque isso prejudica a estrutura da próxima temporada.”

Fãs reagem aos comentários pós-jogo de Sanders

Sanders parou um momento para refletir sobre os times que enfrentaram dificuldades após desempenhos medíocres em jogos de bowl, deixando claro que Colorado está determinado a evitar um destino semelhante. “Há alguns times, observe, eles botaram um ovo no bowl game e não se recuperaram desde então. Não planejamos fazer isso. Planejamos ir lá para lutar assim como lutamos hoje“, disse ele.

Seus comentários levaram os fãs a especular que ele poderia estar se referindo ao Seminoles do estado da Flóridaque encerrou a temporada de 2023 com um recorde de invencibilidade, apenas para sofrer uma derrota esmagadora Derrota por 63-3 para a Geórgia no Capital One Orange Bowl. Esse jogo seguiu uma série de desafios para o estado da Flórida, incluindo uma lesão devastadora no quarterback Jordan Travis e sua polêmica exclusão do College Football Playoff.

Os fãs foram rápidos em conectar os comentários de Sanders às lutas do estado da Flórida, com um deles comentando: “Ele está falando sobre o irmãozinho do estado da Flórida.” Outro torcedor interpretou a declaração de Sanders como um aceno sutil às suas próprias aspirações como treinador: “Essa é uma boa maneira de dizer que não vou treinar o estado da Flórida na próxima temporada..” Curiosamente, Sanders já havia sido entrevistado para o cargo de treinador principal do estado da Flórida antes de Mike Norvell ser contratado.