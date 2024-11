Diddy conseguiu votar na prisão, como os presos podem votar nas eleições de 2024

Diddy não está realizando sua campanha registrada “Vote ou Morra” para as eleições presidenciais de 2024, em parte porque está sob custódia federal… mas ainda é capaz de exercer seu dever cívico.

O fundador da Bad Boy Records está trancado no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, enquanto aguarda seu julgamento criminal … mas ele não foi condenado, então ele ainda tem o direito de votar … e descobrimos como ele poderia votar.

Honchos do Federal Bureau of Prisons, a agência que opera o MDC Brooklyn, dizem ao TMZ… Diddy pode votar nas eleições de 2024 usando uma cédula de ausência enviada pelo correio da prisão federal.

Disseram-nos que Diddy teria que solicitar uma cédula de ausência e poderia votar no estado onde está registrado… que no caso dele seria a Flórida ou a Califórnia.

Não está claro se Diddy irá votar em 2024… ou se ele está muito ocupado se preparando para sua defesa – o julgamento está provisoriamente agendado para maio de 2025 – mas entramos em contato com a equipe de Diddy, que não fez comentários.

Parece que muitos presidiários podem votar nesta eleição… o BOP diz que as pessoas que eram elegíveis para votar antes de serem presas são elegíveis para votar ausentes da prisão… desde que não tenham sido condenado por um crime ainda.

TMZ. com

Além disso, o BOP diz-nos que os condenados que viveram no Maine, Porto Rico, Vermont ou no Distrito de Columbia antes do seu encarceramento ainda podem registar-se e votar enquanto cumprem pena… graças a uma Ordem Executiva de 2021 assinada por Presidente Biden.