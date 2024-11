Elvis Presley Natal de 1971, vídeo caseiro em leilão

Elvis Presley fãs com dinheiro sobrando podem comprar uma memória de família amada preservada em fita… porque o vídeo do Natal de Presley de 1971 está agora em leilão.

Tenho que ter Rock and Rollum site de leilões popular com toneladas de memorabilia musical, está colocando à venda um filme 8MM de três minutos do feriado.

O vídeo captura Elvis, Priscila e três anos Lisa Maria Presley … com o astro do rock and roll perseguindo sua filhinha.

Os superfãs de Elvis saberão que este é o último Natal que o cantor e sua esposa passaram como um casal feliz… com Priscilla pedindo o divórcio apenas alguns meses depois – e finalizando sua separação em 1973.

Segundo Gotta Have Rock and Roll, esta foi a última vez que os três estiveram juntos no dia de Natal. O divórcio, seguido pela morte prematura de Elvis em 1977, impediu-os de se reunirem em férias futuras.

As licitações para o vídeo estão abertas até 6 de dezembro… com um lance mínimo exigido de US$ 50 mil. A casa de leilões estima que o filme arrecadará entre US$ 80 mil e US$ 100 mil.