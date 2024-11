Fortuna de Colin Jost: Quanto ele recebe pelo SNL?

Colin Jostmais conhecido por seu papel em Sábado à noite ao vivo (SNL)construiu uma carreira impressionante como comediante, ator, escritor e autor, levando a um patrimônio líquido de US$ 10 milhões. A jornada de Jost no SNL começou em 2005, quando ele ingressou como escritor com apenas 22 anos. Ao longo dos anos seu talento e dedicação o levaram a se tornar redator principal contribuindo significativamente para o estilo cômico único do programa.

Em 2014, Jost expandiu seu papel, co-ancorando o amado segmento “Weekend Update” ao lado de Michael Che. Sua dinâmica se tornou a favorita dos fãs, tornando-os uma das duplas mais populares da história do SNL.

Embora o salário de Jost no SNL seja um componente-chave de sua riqueza, seus ganhos refletem seu crescente destaque no programa. Como membro do elenco e redator principal Jost supostamente ganha US $ 25.000 por episódioque soma cerca de US$ 525.000 anuais, com base em uma temporada de 21 episódios.

Para efeito de comparação, os membros do elenco do SNL comece com US$ 7.000 por episódiomas os salários aumentam com a antiguidade, atingindo a taxa máxima de US$ 25.000 por episódio para aqueles com antiguidade significativa.

SNL, Stand-Up, Imobiliário e muito mais

Mas a renda de Jost vai muito além do SNL. Sua carreira na comédia, televisão e cinema foi lucrativa. Em 2015, ele escreveu e estrelou Verão em Staten Islanduma comédia vagamente baseada em sua infância. Embora o filme não tenha sido lançado nos cinemas, fez sucesso na Netflix. Jost também fez aparições notáveis ​​em filmes como Como ser solteiro (2016) e Tom e Jerry (2021). Ele também hospedou Perigo da cultura pop! no Amazon Prime, aumentando ainda mais sua renda.

Outros empreendimentos de Jost, como sua carreira de comédia stand-up e seu livro de memórias best-seller Um rosto muito perfurávelsolidificaram seu sucesso financeiro. Seu livro, que entrou na lista dos mais vendidos do The New York Times, foi outra fonte significativa de receita. Além disso, ele fez investimentos imobiliários estratégicoscomprando propriedades em locais privilegiados como West Village e Montauk, este último alugou por US$ 65.000 por mês em 2023.

No total, a carreira diversificada de Jost, desde escritor até imobiliário, contribuiu para o seu património líquido estimado em 10 milhões de dólares. Com seu sucesso contínuo na comédia e em outros projetos, o futuro financeiro de Jost parece seguro.