Francis Ngannou dá as boas-vindas à luta de Jon Jones, o CEO da PFL pergunta: ‘O UFC quer avançar ou não?’

Francis Ngannou x Jon Jones é o confronto que todos desejam. Principalmente Ngannou e o PFL.

No sábado, Ngannou respondeu a um tweet de Jones no qual o campeão peso pesado do UFC se dirigiu desafiadoramente aos críticos que o acusaram de evitar o campeão interino Tom Aspinall.

Ngannou pareceu apoiar Jones, mas acrescentou que ainda há uma grande luta para ele que pode aumentar muito o seu legado.

“As bênçãos deixam os que odeiam desconfortáveis, mas eles não podem mudar isso”, escreveu Ngannou. “Só existe uma luta, a luta certa que multiplicará suas bênçãos.”

Ngannou encerrou sua declaração com uma hashtag: “Ngannou vs.

A estrela do PFL ecoa o sentimento do CEO da liga, Peter Murray, que falou ao talkSPORT MMA durante o evento do Campeonato Mundial PFL de 2024, na sexta-feira, em Riad, Arábia Saudita.

Murray foi questionado se seria possível que Jones algum dia lutasse contra Ngannou, o campeão dos pesos pesados ​​do PFL. Ngannou e Jones sugeriram a possibilidade de um confronto quando ambos estavam no elenco do UFC, mas Ngannou desocupou seu título do UFC e se separou da promoção em 2023 para assinar com o PFL e buscar lutas de boxe, enquanto Jones mais tarde passou do meio-pesado para o peso meio-pesado. peso pesado, onde venceu duas lutas pelo campeonato.

Ainda assim, o pensamento de Ngannou e Jones – Não. 2º e 3º, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings – dividir a jaula continua tentador, e Murray adoraria se o UFC estivesse disposto a jogar bola com sua liga.

“Apoiamos isso”, disse Murray sobre a luta Ngannou x Jones. “Os lutadores querem a luta, Jon Jones quer a luta, Francisco quer a luta, nós queremos a luta, os nossos parceiros aqui na Arábia Saudita querem a luta. A questão realmente é se o UFC quer avançar ou não? Período.”

O UFC evitou veementemente a promoção cruzada no passado, com a notável exceção da enorme luta de boxe Floyd Mayweather x Conor McGregor em agosto de 2017, que viu Dana White e companhia unirem forças com a lenda do boxe Mayweather Promotions para ajudar a facilitar o confronto. . Não atrapalhou o fato de o UFC ter recebido uma parcela considerável dos lucros da enorme luta cruzada.

Embora seja improvável que Ngannou x Jones alcance esses patamares – tornando improvável que o UFC considere uma parceria com o PFL – Murray ainda está satisfeito com o tempo de Ngannou na liga até agora. O contrato de Ngannou permite que ele compita em lutas de boxe e ele se inscreveu em lutas massivas com Tyson Fury e Anthony Joshua antes de fazer sua estreia no PFL em outubro passado.

Ngannou se recuperou com sucesso de uma derrota por nocaute para Joshua com um nocaute violento sobre Ferreira no evento Battle of the Giants do PFL. A vitória veio seis meses após a morte do filho pequeno de Ngannou, Kobe.

“Ele é um ser humano incrível e um lutador tremendo e que grande parceiro”, disse Murray. “Aquela luta contra o Renan Ferreira, foi mesmo, nas palavras do Francisco, mais do que uma luta para ele. Ele manteve as coisas em movimento após uma tragédia extraordinária em sua vida, perdendo seu filho, e essa foi a decisão de Francis de voltar para a jaula e ele estava direcionando sua energia. Fiquei muito feliz por ele.”