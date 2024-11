Gayle King não se incomodou Megan Thee Stallion mentiu para ela sobre Tory Lanez

Reproduzir conteúdo de vídeo



Rei Gayleestá pesando é Garanhão Megan Theea confissão recente de que ela mentiu sobre não ficar com Tory Lanez – e honestamente, ela não está levando isso muito para o lado pessoal.

Conversamos com Gayle na terça-feira, e ela disse ao TMZ que a mentira de Megan durante sua entrevista no “CBS Mornings” de 2022 sobre as filmagens de julho de 2020 é, em última análise, da própria estrela – mas não há ressentimentos de sua parte, e ela ainda está totalmente torcendo por ela.

Gayle se aprofunda no clipe, explicando que inicialmente queria dar espaço a Megan para compartilhar seu lado, especialmente porque muitas pessoas duvidavam de sua história. Ironicamente, Megan ainda acaba mentindo para ela – mas Gayle mantém sua decisão de lhe dar a plataforma.



Na verdade, GK nos diz que está até animada para assistir ao novo documento de Megan no Amazon Prime, ‘Megan Thee Stallion: In Her Words’, onde ela primeiro veio limpo sobre ter mentido totalmente quando ela disse a Gayle que não tinha ficado com Tory.

Independentemente disso, Megan manteve a realidade no documento, apontando que seu passado com Tory não justifica que ele sacasse uma arma e a machucasse – um movimento que lhe rendeu uma Pena de prisão de 10 anos.

Logo após a confissão documental de Megan, César McDowellCEO da Unite the People, o escritório de advocacia sem fins lucrativos que representa Tory, disse ao TMZ … “O fato de Megan ter mentido sobre seu relacionamento sexual com Tory obviamente a torna uma testemunha não confiável. Se alguém mente na frente de milhões de pessoas, como você pode confiar no que eles dizem em qualquer outro momento?”