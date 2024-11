Homem do Arizona é preso após supostamente ameaçar matar Trump

–



Um homem do Arizona foi preso na segunda-feira após supostamente ameaçar matar o presidente eleito Donald Trump em uma série de vídeos no Facebook, incluindo um em que ele parece segurar um rifle estilo AR-15, de acordo com documentos judiciais.

Manuel Tamayo-Torres enfrenta uma acusação criminal de ameaçar o presidente eleito depois de ter feito várias ameaças contra Trump e a sua família, afirmam os documentos.

Os documentos judiciais não identificaram diretamente Trump, referindo-se apenas a ele como “Indivíduo 1”. Documentos judiciais identificam o “Indivíduo 1” como uma figura pública, ex-presidente e atual presidente eleito.

Na quinta-feira passada, de acordo com documentos judiciais, Tamayo-Torres disse em vídeo postado no Facebook: “[Individual 1] você vai morrer, [Individual 1]seu filho vai morrer. Toda a sua família vai morrer, [Individual 1]. Esta é a realidade agora para você. Esta é a única realidade que você tem em seu futuro, [Individual 1]morrendo.”

Em outro vídeo postado no início deste mês, Tamayo-Torres ameaçou atirar em Trump e segurou “o que parece ser um rifle branco estilo AR 15 com um carregador de 30 cartuchos inserido nele”, de acordo com os documentos do tribunal.

Tamayo-Torres postou um vídeo em 23 de agosto na Desert Diamond Arena em Glendale, Arizona, onde Trump realizou um comício à tarde. Durante o comício, Trump disse que criará uma comissão independente para investigar tentativas de assassinato, ao mesmo tempo que mencionou a tentativa de assassiná-lo num comício de 13 de julho em Butler, Pensilvânia.

Tamayo-Torres também é acusado de várias acusações de fazer declarações falsas em formulários federais ao tentar comprar uma arma no ano passado em Phoenix, Arizona, de acordo com os documentos.

Não está claro nos autos do tribunal se Tamayo-Torres tem um advogado.