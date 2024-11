Jennifer Lopez usa vestido branco para estreia em meio ao divórcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez está vivendo sua era de solteira… usando um vestido de vingança para a estreia de seu novo filme no Reino Unido.

Confira… a ameaça tripla apareceu no Cineworld de Londres, em Leicester Square, para a estreia de seu próximo drama esportivo, “Unstoppable”. J Lo estava simplesmente brilhando enquanto posava para fotos em um vestido branco de gola alta justo ao corpo… que acentuava suas famosas curvas.

Ela completou o look com mais peças totalmente brancas… escolhendo um casaco fofo, escarpins e uma clutch como acessórios para a grande noitada.

Enquanto a atriz está no meio de um divórcio de Ben Affleck ela se mostrou animada… abraçando e rindo com seus colegas, além de inspiração para o filme, campeã de luta livre de uma perna só Antonio Robles .

A superstar falou sobre a separação dela e de Ben no início de outubro, quando ela abriu em um perfil para a Interview Magazine sobre seu “mundo inteiro explodir[ing].”

Na época, Jennifer disse que estava focada em si mesma, indicando que não tinha interesse em namorar no momento.

TMZ. com

Ela acrescentou… “Estar em um relacionamento não me define. Não posso procurar a felicidade nas outras pessoas. Tenho que ter felicidade dentro de mim.”

No entanto, não ficaríamos surpresos se encontrássemos Jennifer em outro relacionamento no futuro … já que a A-lister está mais fumegante do que nunca.