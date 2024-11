Liverpool vs. Cidade: valor de mercado, números, redes sociais e muito mais

A rivalidade mais intensa dos últimos anos na Premier League apresenta um City em crise e um Liverpool em plena fuga

Liverpool sim Cidade de Manchester Eles se enfrentam neste domingo, 1º de dezembro, pela 13ª rodada do Primeira Liga e o confronto deverá ser um dos melhores jogos até o momento na campanha europeia.

O duelo de Liverpool sim Cidade pode ser decisivo para a corrida pelo título no Primeira Ligamas o resultado também pode afetar as equipes fora de campo.

Olhando para um novo capítulo da recente rivalidade Liverpool x Cidadecompartilhamos com você o que você deve saber sobre os dois conjuntos:

Liverpool vs. Manchester City, um duelo que pode definir muita coisa na Premier League ESPN

VALOR DOS MODELOS

Valor do elenco do Man City: US$ 1,074 milhão

Cidade de Manchester sim Liverpool São dois dos clubes mais valiosos do mundo, disso não há dúvidas. Os Cityzens se orgulham de ser o segundo time com o elenco mais caro do planeta e ficam apenas abaixo do Real Madrid, que tem entre suas fileiras vários dos jogadores com melhor valor de mercado no futebol.

Valor do time do Liverpool: US$ 975 milhões

Por seu lado, o plantel de Anfield ocupa o sétimo lugar no ranking das equipas mais valiosas do futebol mundial e os Reds destacam-se por estarem acima de clubes como Manchester United e PSG. Porém, o Liverpool está abaixo de clubes como Arsenal, Chelsea e Barcelona, ​​enquanto o elenco do City supera os Reds em quase 100 milhões de dólares.

O JOGADOR MAIS CARO DE CADA EQUIPE

Erling Haaland – US$ 211,5 milhões

O atacante norueguês é, junto com Vinicius Jr., o jogador de futebol mais caro do mundo, ultrapassando US$ 200 milhões. O ex-jogador do Dortmund está na terceira temporada no Cityzens e se consolidou como um dos melhores jogadores da seleção inglesa. Em 116 jogos disputados com a camisa do City, Haaland marcou surpreendentes 107 gols, além de 14 assistências.

Luis Díaz – 84,6 milhões de dólares

O colombiano chegou ao Liverpool em 2022 vindo do Porto e embora o atacante tenha feito boas atuações pelos Reds, o cafeicultor está longe dos números que Haaland registrou pelo City. Díaz tem 33 gols e 15 assistências em 115 partidas pela equipe de Anfield, números nada desprezíveis para um jogador que não é atacante.

MÁXIMA PONTUAÇÃO DE GOL NA PREMIER LEAGUE

Erling Haaland: 12 gols

Haaland é o maior goleador do City na atual campanha da Primeira Divisão Inglesa. O norueguês marcou 12 gols em 12 jogos na Premier League e está a caminho de se tornar mais uma vez o artilheiro da campanha.

Mohamed Salah – 10 gols

O egípcio vive um grande momento no Liverpool e atualmente é o melhor goleador dos Reds com 10 gols na Premier League. De salientar que Salah está no último ano de contrato com o Liverpool e revelou que ninguém do clube o abordou para negociar uma prorrogação, no entanto, notícias da imprensa inglesa indicam que a direcção de Anfield estaria a preparar um atractivo oferta para ‘Mo’.

MELHOR ASSISTENTE NA PREMIER LEAGUE

Mohamed Salah: 6 assistentes

O ‘Faraó’ pretende ser mais uma vez o melhor jogador do Liverpool nesta temporada, tornando-se o artilheiro e assistente do clube na Premier League. Salah participou de 16 gols (10 gols e 6 assistências) pelo Liverpool na Primeira Divisão Inglesa. Vale ressaltar que em quatro jogos da Premier League, ‘Mo’ registrou gols e assistências.

Savinho: 3 assistências

O brasileiro de 20 anos conseguiu se posicionar como peça-chave em sua primeira temporada no elenco de Pep Guardiola. Savinho chegou ao City no verão passado vindo do Girona e registrou assistências em jogos contra Ipswich e Arsenal.

É ASSIM QUE AMBOS OS CLUBES CHEGAM

Liverpool: 1º. lugar

Os Reds são o melhor time até o momento na Premier League 2024/25. Em sua primeira temporada sem Jürgen Klopp, o Liverpool lidera a tabela inglesa graças ao bom trabalho no banco de Arne Slot, que chegou do Feyenoord, da Holanda. Os Reds somam 31 pontos e receberão o City com um recorde de 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 24 gols marcados e 8 gols sofridos. Se vencesse o Manchester City, o Liverpool obteria uma vantagem muito importante sobre os restantes concorrentes.

Manchester City: 2do. lugar

Com 23 pontos, a equipe de Pep Guardiola está na segunda posição na classificação geral do Campeonato Inglês. A equipa do Etihad está 8 pontos atrás do Liverpool e chegará a Anfield com um registo de 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, enquanto no departamento de gols tem 22 a favor e 17 contra.

SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS

Cidade de Manchester

Os Cityzens têm mais de 120 milhões de seguidores nas principais redes sociais e destaca-se o número de utilizadores que possuem no Facebook e Instagram, com mais de 50 milhões de seguidores em cada uma destas plataformas.

Facebook: 52 milhões

Instagram: 55 milhões

X: 17,9 milhões

Jogador com mais seguidores: Erling Haaland

Como esperado, Haaland é o jogador mais seguido do City nas redes sociais. O norueguês conta com mais de 60 milhões de seguidores nas principais plataformas. No Instagram, Erling tem 39 milhões, mas espera-se que em breve ultrapasse a barreira dos 40 milhões.

Facebook: 16 milhões

Instagram: 39 milhões

X: 6,5 milhões

Liverpool

Os Reds estão próximos do City por terem quase 120 milhões de seguidores entre as redes sociais mais importantes e se destaca o número de seguidores no ‘X’, plataforma na qual possuem quase 25 milhões de usuários. Por outro lado, no Facebook e no Instagram o clube está muito próximo de atingir os 50 milhões.

Facebook: 49 milhões

Instagram: 46 milhões

X: 24,6 milhões

Jogador com mais seguidores: Mohamed Salah

O atacante da seleção egípcia é um dos jogadores mais populares do planeta e chama a atenção pelos mais de 60 milhões de seguidores que possui apenas na sua conta do Instagram. Somando seus seguidores no Facebook e no ‘X’, Mohamed está muito próximo de atingir 100 milhões.

Facebook: 16 milhões

Instagram: 63 milhões

X: 19 milhões