Mexicanos brilham entre os indicados aos prêmios da FIFA

Mayra Pelayo pelo gol contra os Estados Unidos e o torcedor do Cruz Azul, José Armando, são reconhecidos na votação da entidade

Esta quinta-feira foram anunciados os nomeados nas diferentes categorias para o Prêmios FIFAentre os quais dois mexicanos se destacam.

O primeiro que aparece na lista é Mayra Pelayoque concorre ao Prêmio Marta de melhor gol do ano.

Mayra Pelayo selou a vitória histórica do Seleção Mexicana contra os Estados Unidos com um golaço aos 90 minutos na fase de grupos do ano passado Copa Ouro W.

Mayra Pelayo selou a vitória histórica do México sobre os Estados Unidos na última W Gold Cup. Jenny Chuang/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

Com o placar favorável de 1 a 0 para México Nos acréscimos, El Tri criou um contra-ataque pela ala esquerda, Karen Luna mandou um cruzamento longo para Mayra Pelayoque pegou a bola, escapou de uma defesa e de fora da área ele chutou no canto superior esquerdo para marcar o segundo gol na vitória histórica.

Mayra Pelayo competir com Delphine Cascarino, Marina Hegering, Sakina Karchaoui, Paulina Krumbiegel, Marta, Nina Matejic, Beth Mead, Giuseppina Moraca, Asisat Oshoala e Trinity Rodman.

Na categoria Melhor passatempo o pequeno se destaca José Armandoque aos 14 anos se tornou um símbolo de esperança na luta contra a leucemia.

Infelizmente José Armando Ele morreu antes de realizar o sonho de conhecer seus ídolos. Cruz Azultime do qual era torcedor.

“Blues, nós, como todos vocês, nos emocionamos com a história de José Armando. Queremos que saiba que desde segunda-feira estamos em contato com sua família e seu médico, mas seu atual estado de saúde impossibilita sua viagem ao CDMX. Tenham a certeza que teremos todos os recursos para que, o mais breve possível, juntos, torcedores e equipe, celebremos o grande exemplo de vida e luta do José Armando. Esperamos por você, campeão”, escreveu o time nas redes sociais.

O Liga MX Feminina Ele também é protagonista do goleiro espanhol do América, Panos Sandraque está indicada entre as goleiras de melhor time feminino do ano, entre outras, junto com Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Mary Earps, Alyssa Naeher e Ayaka Yamashita, indicadas ao prêmio The Best de melhor goleira.