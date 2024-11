Música, dança e filmes são destaques na abertura da 14ª edição do Circuito Penedo de Cinema

A primeira noite da 14ª edição do Circuito Penedo de Cinema emocionou a plateia no Centro de Convenções Comendador Zeca Peixoto. O evento que homenageia a cultura argentina foi aberto nesta segunda-feira, 25, ao som do tango.

No palco do antigo Cine São Francisco, a Orquestra Sinfônica da Ufal fez a trilha para a dança apresentada pelo Grupo Filomove, também vinculado à instituição de ensino, pesquisa e extensão realizadora do Circuito Penedo de Cinema.

O país homenageado foi representado na solenidade por Eloy González, gestor do turismo. “O Brasil está vivendo um momento cultural muito importante, com tantos apoios e tanta valorização da cultura brasileira. Por isso agradeço esse abraço fraternal de Sérgio (Onofre, idealizador e coordenador do Circuito Penedo de Cinema) e falo que, se esse evento chega a um argentino, toca a alma de um argentino, como falaria Jorge Luis Borges, chega a alma de todos os argentinos”.

O evento continua até sábado, 1º de dezembro, com acesso gratuito para todos os filmes distribuídos em dois festivais (cinema brasileiro e cinema universitário alagoano), sessões especiais e mostras infantil, longa metragem nacional, ambiental e socioambiental internacional, programação que também utiliza o Cine Penedo.

Confira a programação completa do Circuito Penedo de Cinema clicando aqui

Eleita pela Unesco como Cidade Criativa em 2023, um dos grandes feitos da administração Ronaldo Lopes, a Prefeitura de Penedo é uma das instituições patrocinadoras do Circuito de Cinema, sendo representada na abertura por Teresa Machado (Secretária de Cultura) e Jair Galvão (Secretário de Turismo) devido a compromissos do gestor em Brasília.

“Penedo está de portas abertas para todos os eventos culturais. Nós temos um prefeito muito sensível, que entende a cultura como um vetor social, uma ferramenta de formação para o desenvolvimento da nossa sociedade. Investir, trazer benefícios e colher os frutos disso no futuro”, declarou Teresa Machado, destacando o apoio das demais instituições que viabilizam o resgate dos antigos festivais de cinema de Penedo.

Aplicando recursos financeiros desde a primeira edição do Circuito Penedo, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) mantém seu compromisso.

“O Comitê apostou e investiu. Nós não patrocinamos, nós investimos porque investir em arte, investir em cultura desenvolve criatividade e pode trazer de volta coisas extremamente importantes para o nosso povo”, explicou Maciel Oliveira, presidente do CBHSF, destacando o apoio iniciado durante a gestão de Anivaldo Miranda, acrescentando que não se pode discutir o Rio São Francisco sem se pautar por sua história, cultura, povos e comunidades.

Josealdo Tonholo, reitor da Ufal, encerrou os pronunciamentos. “Penedo ousa, não só na cultura, na criatividade, nas artes. Penedo ousa no turismo, Penedo ousa na ciência, na biologia, Penedo ousa nos sistemas de informação, Penedo ousa também na engenharia de produção, Penedo ousa na pesca e agora com o curso de mestrado em Ciências Ambientais”, ressaltou, referindo-se às vocações da Cidade Criativa da Unesco e cursos ofertados pela Ufal em Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa