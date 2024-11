NFL WAGs servem looks para o Dia de Ação de Graças

O Dia da Turquia tem tudo a ver com comida e futebol… e embora não possamos ajudar com o primeiro, TMZ Esportes cuidou do último – apresentando as esposas e namoradas de todos os times da NFL que jogam no Dia de Ação de Graças!!

O primeiro confronto no Dia de Ação de Graças é entre Bears e Lions… e apesar do jogo ser em Detroit, temos certeza Jonathan Owens‘esposa, lenda olímpica Simone Bilesapoiará seu homem durante toda a ação.

O mesmo vale para DJ Mooresenhora Raedar Keenan Allenesposa CiMo … que estão sempre torcendo pelos Da Bears todas as semanas.

Do lado de Detroit, famosa modelo de maiô da Sports Illustrated Christen Harper está representando em azul Honolulu … sendo este seu primeiro jogo de férias depois de se casar Jared Goff nesta última entressafra.

Jahmyr Gibbs‘namorada corretora de imóveis, Nicoleespero ter tido o dia de folga para curtir o jogo… e pode apostar Penel Sewellesposa Isabelle — atualmente grávida do bebê No. 3 – vai ficar entusiasmada com seu homem.

Quanto ao Dallas Cowboys, que enfrenta o New York Giants, Dak Prescott estará fora deste jogo devido a uma lesão no tendão da coxa… mas presumimos que ele estará sintonizado com sua noiva, Sarah Jane Ramose sua filhinha MJ Rosa.

Espere ver Jordan Lewisnamorada Áriedar Malik Prostitutaesposa Dayonnarepresentando a equipe da América também.

Os Giants apenas deixaram seu QB inicial Daniel Jones ir, mas eles ainda têm Drew Lock pronto para ir… e sua esposa, Natáliacertamente não perderá a chance de ver seu marido em ação.

Companheiras de Nova York incluídas Devin Singletárionoiva, Toyonnie – a quem ele propôs em setembro – e Dexter Lawrenceesposa Dona que é chef executivo e instrutor de Pilates.

Por último, mas não menos importante, os Miami Dolphins e os Green Bay Packers vão lutar no Lambeau Field… então esperamos Raheem Mostertesposa Devon, Jordan Poyeresposa Raquel Bushdar Monte Tyreeka esposa grávida, Ferverpodem trazer um pouco do calor da Flórida com eles.

As senhoras de Wisconsin já estão adaptadas a este clima frio… especialmente Jordão Amornoiva, Ronika, dar Christian Watsonesposa Lakin, que têm sido participantes frequentes desde os tempos de faculdade dos rapazes.

Isaías McDuffieA noiva de Nashalie, está acostumada com o frio… já que ela é de Buffalo, Nova York.