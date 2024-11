O processo por difamação de Dan Schneider sobre ‘Quiet on Set’ seguirá em frente

Daniel Schneider acaba de obter uma vitória legal no tribunal… com um juiz dizendo que seu processo por difamação contra os produtores de “Quiet on Set” pode seguir em frente.

Dan afirma que o pessoal por trás do documentário explosivo o difamou ao insinuar falsamente que ele era um abusador sexual de crianças na Nickelodeon… e um juiz acaba de decidir que o caso de Dan pode prosseguir.

O ex-executivo de TV entrou com uma ação contra a Warner Bros. Discovery e Sony Pictures Television, entre outras, em maio, após o lançamento do documentário… mas a Warner Bros. e a Sony tentou anular o processo… argumentando que o filme na verdade não acusava Dan de abuso sexual.

No entanto, o juiz diz que um “espectador razoável pode concluir” que o documentário “tem implicações contundentes sobre sua conduta”… e Dan apresentou uma reivindicação legalmente suficiente que poderia levar a um julgamento favorável para ele no futuro.

Em outras palavras, o juiz diz que Dan fez o suficiente até agora para continuar com o processo.

TMZ divulgou a história … Dan classificou “Quiet on Set” como um “hit job” em seu processo original, alegando que a série documental usou técnicas de edição manipulativas para criar uma falsa impressão de Schneider e colocá-lo no mesmo balde que 2 crianças condenadas criminosos sexuais que trabalharam em alguns dos mesmos programas da Nickelodeon. Dan disse que os produtores do documentário fizeram tudo por “isca de cliques, classificações e visualizações – ou simplesmente, dinheiro”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





19/03/24

Dan, no entanto, admite no processo que estava cego para alguns de seus maus comportamentos em relação a colegas, subordinados e membros do elenco… mas ele está inflexível de que tal comportamento não estava de forma alguma relacionado ao abuso sexual infantil.