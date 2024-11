O procurador especial Jack Smith desiste do caso de subversão eleitoral contra Donald Trump

–



O procurador especial Jack Smith disse na segunda-feira que está desistindo de seu caso de subversão eleitoral contra o presidente eleito Donald Trump, buscando a rejeição do caso em um processo judicial apresentado ao juiz.

Trump disse que demitiria Smith assim que ele retomasse o cargo, quebrando normas anteriores em torno de investigações de advogados especiais.

“A posição do Departamento (de Justiça) é que a Constituição exige que este caso seja arquivado antes que o réu seja empossado”, escreveu Smith em um documento de seis páginas. “Este resultado não se baseia no mérito ou na força do caso contra o réu.”

A perseguição criminosa de Smith a Trump nos últimos dois anos por tentar subverter as eleições presidenciais de 2020 e o seu mau uso de documentos confidenciais representaram um capítulo extraordinariamente único na história americana: nunca antes um antigo ocupante da Casa Branca enfrentou acusações criminais federais.

Embora o caso de subversão eleitoral tenha culminado com uma decisão histórica do Supremo Tribunal neste verão, segundo a qual Trump gozava de alguma imunidade presidencial em processos criminais, a estratégia de Trump de adiar o caso garantiu que um julgamento nunca tivesse início antes das eleições.

