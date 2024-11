O que aconteceu esta terça-feira, na 5.ª jornada da Liga dos Campeões?

O Barcelona voltou a vencer, o Atlético de Madrid está de volta e o City ainda está em crise

A primeira janela de jogos da Data 5 da Fase da Liga do Liga dos Campeões e os compromissos desta terça proporcionaram momentos inesquecíveis aos torcedores.

A seguir, compartilhamos com vocês o que restou da primeira série de duelos correspondente à Data 5 da Liga dos Campeões.

Jogadores do Manchester City lamentam contra o Feyenoord Carl Recine/Getty Images

MARTES

O Barcelona acabou com a invencibilidade do francês Brest na Liga dos Campeões (3-0) e somou a quarta vitória consecutiva na competição continental, permitindo à equipa de Hansi Flick consolidar-se no topo da classificação.

A equipe do Barça, muito superior ao rival, saiu na frente aos 10 minutos com um pênalti convertido por Robert Lewandowski, que marcou seu 100º gol na ‘Champions’. Apesar das muitas oportunidades que gerou, os locais só conseguiram retomar o jogo aos 66 minutos, altura em que Dani Olmo marcou o segundo gol, culminando uma notável jogada colectiva. Lewandowski, nos descontos, fechou a vitória do Barça.

Florian Wirtz leva Leverkusen à vitória

Com dois gols de Wirtz, o Leverkusen venceu facilmente o RB Salzburg e subiu para o quinto lugar na classificação. Na reta final da Fase da Liga, o Bayer enfrentará Inter, Atlético Madrid e Sparta Praga.

O “navio” de Luis Enrique afunda

Com um gol solitário de Kim Min-jae, o Bayern de Munique derrotou o PSG de Luis Enrique e o time da capital francesa colocou em risco a classificação para a próxima fase. Com apenas quatro unidades, o PSG está na 26ª colocação na tabela europeia e é um dos 12 clubes que estão atualmente fora das posições que se classificam para a próxima fase da competição.

Inter, novo líder da Liga dos Campeões

Com gol contra de Castello Lukeba, o Inter venceu um time de Leipzig que teve boa atuação, mas não foi suficiente para igualar o placar. Com a vitória sobre a seleção bávara, o Inter subiu para a primeira posição da classificação, embora sua posição possa mudar após a segunda janela de partidas.

‘Santi’ e Feyenoord assinam desempenho inesquecível Etihad

Os torcedores do Feyenoord pareciam resignados com a derrota para o City de Guardiola, depois que o campeão inglês fez 3 a 0 no placar faltando 20 minutos para o fim. Porém, a equipa de Roterdão não desistiu e com gols de Anis Hadj-Moussa, Santiago Giménez e David Hancko, a equipa da Eredivisie conseguiu um empate com sabor de vitória.

Atalanta aplasta contra o Young Boys

Com atuações extraordinárias de Mateo Retegui e Charles De Ketelaere, que marcaram duplas cada, a Atalanta superou o Young Boys e a vitória por 1-6 pode ser importante para definir o seu lugar na tabela. Para o Young Boys, Silvere Ganvoula foi o responsável pela pontuação.

Arsenal tira o Sporting de Lisboa das nuvens

O Arsenal de Arteta, com um Odegarrd em grande forma, venceu claramente em Alvalade o Sporting de Portugal (1-5), que até hoje estava invicto na Liga dos Campeões e acabava de derrotar o City por 4-1.

Com João Pereira, ex-jogador do Valência, que se estreia na Liga dos Campeões no banco do Sporting, o Arsenal saiu com tudo desde o início com uma pressão sufocante que não deu opções de saída à defesa local.

O Atlético Madrid assinou uma das suas melhores vitórias até ao momento nesta temporada ao vencer o Sparta Praga por 0-6 e os protagonistas do triunfo colchonero foram os argentinos Julián Álvarez e Ángel Correa. Ambos os atacantes marcaram dois gols cada e elementos como Marco Llorente e Antoine Griezmann também se reflectiram no marcador.

Num jogo emocionante, a equipa de Paulo Fonseca conseguiu conquistar os três pontos e está a apenas uma unidade dos clubes que estão no Top 10 da classificação geral. O norte-americano Christian Pullisic foi o responsável por abrir o marcador e Tammy Abraham foi o responsável por marcar o gol da vitória do Milan por 2-3.

*Informações da EFE foram utilizadas neste relatório