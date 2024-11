Os 125 anos de história do Barcelona através de seus uniformes

125 anos depois de sua fundação, o Barça veste uma camisa azul e escarlate, ocupando meio a meio. Uma história com uma infinidade de apostas, sucessos, lendas… e polêmicas.

Ele Barcelona Ele usou muitos uniformes desde sua fundação. Agora, coincidindo com os 125 anos de sua fundação, volta a vestir um uniforme que lembra seus primeiros tempos, quando a cor azul ocupava metade da camisa (camisa na época) e a cor escarlate a outra metade. Um uniforme que se repetiu, com grande sucesso, na época do centenário e em 2006, quando o clube utilizou pela primeira vez a publicidade… À sua maneira.

Em 1909, dez anos após a sua fundação, o clube criou o listras verticais que com as mudanças, permaneceram até hoje, mais largas ou mais estreitas, com uma ordem e outra… Até ousar com uma camiseta com listras horizontais em 2015 ou quadrados xadrez em 2019.

Seria interminável referir-se a todas as camisas que o jogador usou. Barça ao longo de sua história, ainda mais quando nas últimas décadas, além da troca anual do uniforme de titular, houve segundos, terceiros e às vezes até quartos kits.

Amarelo, azul claro e azul escuro, vermelho, laranja, verde pistache, preto… E branco! Foram cores utilizadas pela primeira equipe. Essa cor branca, hoje vista como pecado, foi usada historicamente, em 1956 na Europa, nas décadas de 60 e 70 do século passado e, com grande polêmica, na última temporada 2023-24.

ESPN

1- O original

A primeira camisa que o Barcelona usou, com o escudo da cidade e com as cores azul e escarlate ocupando metade do que era então uma camisa. Sua origem vem do time de rugby da escola Comerciante Taylorsem Liverpoolonde estudaram os irmãos Witty, colegas de Hans Gamper na criação do clube em 1899. No dia 13 de dezembro, no segundo encontro de sua história, foi acertado o uso dessas cores.

ESPN

2- As listras

Em 1909, as listras verticais foram estabelecidas e são mantidas até hoje. Até 1920 usava-se uma camisa com diversas listras, até que em 1921, pela primeira vez, o azul ocupou o centro da camisa. A partir de 1910 o clube passou a usar escudo próprio que substituiu o original da cidade e a partir da segunda metade da década de 1920 desapareceram as cordas do pescoço, que passaram a ser pontiagudas.

ESPN

3- A ditadura

Na conclusão do Guerra civilEm 1939, o governo do General Franco forçou a mudança do escudo. O nome foi espanholizado (Clube de Futebol Barcelona) e inicialmente, até meados da década de 1940, havia apenas duas listras vermelhas e amarelas no escudo.

ESPN

4- Retorno à democracia

O FCB se recuperou (Clube de futebol Barcelona), já na década de 70, com uma t-shirt com decote em V e mantendo-se a ordem e tonalidade das cores azul e escarlate. A cor branca foi utilizada como kit visitante pela última vez em 1978, passando posteriormente a amarela.

ESPN

5- Meyba

Em 1981 o Federação Espanhola de Futebol Autorizou os clubes a exibirem nas camisas o logotipo do seu fornecedor de roupas esportivas e marcou a descoberta do ‘M’ de Meyba, que já havia usado o clube dois anos antes. Mas foi só com o surgimento Time dos Sonhosno final da década, que a camiseta, com algumas mudanças, passou a ser um produto perseguido pelos então poucos colecionadores.

ESPN

6- Wembley

Entre os designs da marca catalã, destacou-se (e permanece no imaginário mais culer) a camisa laranja que se destacou na temporada 1991-92 e que entrou para a história por ser a usada pelo Time dos Sonhos na final da Copa da Europa em 20 de maio de 1992 em Wembley, onde um obus de Koeman Isso lhe deu o primeiro título na mais alta competição continental.

ESPN

7- Capa

No verão de 1992, o Barça mudou de fornecedor e assinou contrato com a marca italiana. Kappa. Um contrato de três anos que começou com uma polêmica tão grande na época quanto agora é uma lembrança divertida. A camisa, rompendo com o passado recente, variou o desenho de suas listras azuis… E nas mangas introduziu uma cor branca onde estava estampado o logotipo da Kappa. Mas a cor era branca! Depois de três décadas, é um uniforme lendário.

ESPN

8- Nike e o centenário

Em 1998, o Barça rompeu o contrato que tinha com Kappa e assinou com a multinacional norte-americana Nike. A camisa centenária, de grande sucesso comercial, ainda está no imaginário, homenageando a primeira da história e que depois foi repetida três vezes, a última na atual temporada. Foi com esta camisa que se comemorou a tripla vitória da temporada 2008-09, a primeira com Pep Guardiola na frente.

ESPN

9- Unicef, ‘publicidade’

O Barça manteve a camisa ‘limpa’ até 2006 e o ​​primeiro logotipo que usou foi absolutamente inovador porque era uma publicidade ‘reversa’, com o clube pagando Unicef cerca de US$ 2 milhões de dólares. O retorno desse acordo foi enorme, tornando-se manchete em todo o mundo. Embora, de fato, a primeira vez que exibiu publicidade tenha sido em 1990, durante uma viagem ao Japão e com as iniciais JAL (Japan Airlines).

O Unicef ​​​​permaneceu até 2011, quando sob a presidência de Sandro Rosell foi assinado com Catarque passou a levar seu nome na camisa até 2017, quando foi substituída pela Rakuten, que permaneceu até a chegada do Spotify em 2022.

ESPN

10- O debate horizontal

No verão de 2015, após vencer o Treble sob a direção de Luis Enrique, o MSN Barça (Messi-Suárez-Neymar) rompeu com o passado de uma forma nunca antes vista. Se os designs da Nike geraram debates entre os torcedores, vestir uma camisa com listras horizontais do Barça provocou polêmica enorme e inesquecível. Esse formato, historicamente utilizado pela seção de rugby da entidade, mal se manteve durante uma temporada 2015-16 e não entrou exatamente na história dos uniformes mais lembrados.

ESPN

11- Xadrez, a vida após a morte

Se em 1992 houve polêmica por causa de uma faixa branca nas mangas, em 2011 por ligar o nome do clube ao Catar e em 2015 por causa das listras horizontais, quando se soube que seria usada uma camisa xadrez na temporada 2019-20, o a controvérsia foi um passo além. De muitos quadrantes, o conselho foi instado a proibir no futuro projetos que tivessem pouco ou nada a ver com a história do clube. No ano seguinte, claro, voltaram a ter um design mais normal… E a cor preta foi introduzida no kit alternativo.

ESPN

12- O alvo do pecado

Em 7 de março de 1979, em partida da extinta Taça dos Vencedores das Copas contra o Ipswich Town, o Barça vestiu a camisa branca pela última vez. Foi o seu segundo uniforme desde a década de 1960 e também o usou ocasionalmente em 1954 e 1956 (com uma faixa horizontal do Barça no peito). Mas em 2021, com a chegada de Laporta à presidência, começaram as especulações sobre sua recuperação… O que encontrou forte oposição entre muitos torcedores.

Já naquela temporada a segunda camisa era de cor cinza claro o que causou polêmica… Mas a diretoria do Laporta não desistiu apesar das críticas e a escolheu como segunda camisa. Durou apenas a temporada 2023-24, com defensores furiosos de seu caráter histórico e detratores duríssimos por considerá-lo a cor do mal…