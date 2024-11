Primeira casa set do Brasil é lançada durante Circuito Penedo de Cinema

Com o apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), a primeira casa set do Brasil foi lançada durante a 14ª edição do Circuito Penedo de Cinema.

A casa set é uma iniciativa da produtora Adriana Manolio, uma base de produção portátil e sustentável, desenvolvida para atender as crescentes demandas do mercado audiovisual em filmagens externas.

O equipamento foi custeado com recursos da Lei Paulo Gustavo e possui um conceito que traz design moderno, uma estrutura funcional, tecnologia e sustentabilidade, projetada para ser transportada para locais de difícil acesso e para suprir as necessidades básicas no dia a dia de gravações.

A casa set comporta um banheiro ecológico, janelas, mesa de trabalho retrátil, cama, camarim, cozinha, sofá, ar condicionado e funciona a base de energias elétrica convencional e solar.

A produtora Adriana Manolio escolheu Penedo para sediar o lançamento da casa set, pois, para ela, Penedo respira cinema.

“Já gravei em Penedo algumas vezes e uma vez que a cidade respira a Sétima Arte, o Circuito Penedo de Cinema foi o momento perfeito para o lançamento da casa set. Minha relação com Penedo é de muito carinho e eu só tenho a agradecer a Prefeitura de Penedo por todo o apoio”, disse Adriana.

“A Cidade do Cinema se confirma não somente como cenário de produções audiovisuais, mas é escolhida para o lançamento de equipamentos referência do cinema. A casa set é uma inovação, onde Penedo foi escolhida para ser apresentada. Sem dúvidas, outras iniciativas serão utilizadas e introduzidas nas próximas edições do Circuito”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Instalada na Praça 12 de Abril, a casa set está aberta à visitação, das 17h até às 22h. A partir do dia 02 de dezembro, ela estará disponível para aluguel. Mais informações através do @a.casaset.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC