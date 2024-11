Rayadas: as histórias deixadas pelo título Apertura 2024

Rayadas conquistou seu quarto título da Liga MX Femenil e se consolida na segunda colocação em maior número de campeonatos do futebol feminino

Listrado endossou o título do Clausura 2024, recuperou-se de uma desvantagem de dois gols (três gols no placar agregado) para obter o bicampeonato do Liga MX Feminina.

Durante a eliminatória final, contra Tigres Femininos Foram apresentadas diversas histórias que marcaram o percurso da final. Das heroínas, dos recordes alcançados e das diversas marcas deixadas por uma nova edição do Clássico Real Feminino.

Em ESPN Apresentamos a vocês as histórias que marcaram o título de Monterrei nele Abertura 2024.

Katty Martínez marcou o gol que levou a final da Liga MX Femenil aos pênaltis. Imago7

Katty Martínez, a rainha da Liga MX Femenil

A liderança alcançou Monterrei para o Apertura 2024 e, apesar de ter uma fase regular e um campeonato irregular, consolidou-se como a heroína da final.

Katty Martinez Ele marcou o gol que levou a final para os pênaltis, apenas o terceiro desde que chegou ao Monterrei. Ele também acertou o primeiro chute na disputa de pênaltis, que venceu. Listrado.

Katty Killer alcançou seis títulos Liga MX Femininaquatro foram conquistadas pelo Tigres Femenil, mais uma pelo América e agora a estrela do Listrado.

Rayadas e seus multicampeões

Apenas três jogadores de Monterrei pode ostentar os quatro títulos de Liga MX Feminina. Capitã Rebeca Bernal, assim como Diana Evangelista e Samantha Simental.

Os jogadores de futebol estavam nas fileiras do clube desde Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 e Apertura 2024.

Rayadas quebra sequência do Tigres no Clássico Regio

Monterrei Acumulava oito jogos sem vencer no Clássico Regio Femenil, fruto de quatro derrotas e quatro empates.

A segunda mão da final marcou a primeira vitória do Listrado com Amelia Valverde liderando a equipe.

O saldo final permanece a favor de Tigres Femininosapós 41 edições do Clássico Regio, com 16 vitórias para Las Amazones, 18 empates e sete vitórias para Listrado.

Tato Noriega: São um exemplo para a instituição

O presidente esportivo da ListradoJosé Antonio “Tato” Noriega, garantiu que Listrado deu exemplo para a instituição com o bicampeonato conquistado no Liga MX Feminina e que espera que haja mais sucessos para o clube.

“Temos que jogar futebol bem como eles e ter aquela coisa extra que sempre na vida e no desporto te leva mais alto, o que eles fizeram nestes dois semestres é realmente algo a aplaudir e estão a dar o exemplo para toda a instituição. ” “Este é o caminho a seguir e espero que busquemos mais, vamos tentar”, disse ele após a final.

Sobre como eles se recuperaram de um placar adverso para a derrota Tigres Femininos na final do Apertura 2024, disse que os jogadores e todos que compõem o time são exemplares.

“O que você pode dizer de um time que está perdendo por 3 a 0 no placar agregado, faltando 45 minutos, contra o Amazonas, não contra nenhum time, que fala do que nossas meninas fizeram, elas são exemplares, espetaculares, não só elas, eu me refiro a quem joga, comissão técnica e comissão técnica, deram uma lição de coragem, temos muito orgulho de cada um deles”, completou.

Amelia Valverde: Corremos riscos e fomos corajosos

O estrategista de ListradoAmélia Valverde afirmou que sabiam que tinham que arriscar contra o Amazonas, “no primeiro tempo no Vulcão eles fizeram uma coisa, no segundo tempo melhoraram, mas nos deixaram vivos, porque o placar poderia ter sido mais confortável, nos resta arriscar, ser corajosos na hora de atacar, de sete jogos (contra o Amazonas), seis não conseguimos vencer”, indicou.

O atacante Katty Martinezque marcou o terceiro gol do Monterrei Na partida disputada no BBVA que obrigou os pênaltis, ela expressou que “estamos gratos por poder conquistar um título, esta equipe nunca desiste, mostramos isso, sabíamos que tínhamos que lutar até o último segundo e assim foi , grato por ganhar “mais troféu”.