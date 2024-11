Rayadas vence o bicampeonato em final dramática contra o Tigres

O Monterrey se recuperou de uma desvantagem de dois gols e conquistou o título nos pênaltis para comemorar o bicampeonato da Liga Feminina.

Listrado sofreu antes Tigres Femininosteve que se recuperar de desvantagem para conquistar a vitória no jogo de volta da final por 3 a 2 para deixar o placar agregado de 3 a 3 e forçar os pênaltis, nos quais venceu para obter o título do Torneio Apertura de 2024 e alcançar o dois- campeonato de tempo Liga MX Feminina.

As Amazonas chegaram com a vantagem de um gol marcado no jogo de ida. Em cobrança de falta tentaram surpreender as adversárias e Lizbeth Ovalle recebeu na lateral esquerda, mas cruzou longe demais e a chance se foi. Thembi Kgatlana se tornou o jogador mais perigoso do Tigres Femininosfoi incisiva e com sua velocidade teve acesso pelas laterais, teve opções, mas a goleira Pamela Tajonar esteve atenta para salvar sua cabine.

Monterrey comemora o bicampeonato da Liga MX Femenil. Imago7

Listrado continuou em busca de levar vantagem no placar, gerou chegadas perturbadoras e uma delas foi quando Lucía García chegou na área pela esquerda e chutou forte, mas a goleira Cecilia Santiago desviou a bola.

As amazonenses continuaram com bom desempenho em quadra e em contra-ataque Lizbeth Ovallle escapou antes do meio-campo, ficou sozinha contra Tajonar e não perdoou, chutou para fazer 1 a 0 aos 41 minutos.

A equipe visitante aproveitou o desânimo dos rivais para aumentar dois minutos depois, aos 43′, após Ana Días atirar após receber passe de Ovalle na área e com isso o placar ficou em 2 a 0.

A estrategista Amelia Valverde mandou para campo Tanna Sánchez e Myra Delgadillo em busca de diminuir a diferença e funcionou porque a primeira delas fez o 2 a 1 aos 51 minutos ao finalizar de cabeça dentro da área.

A equipe do UANL mal tentava se recuperar daquele golpe e Lucía García se encarregou de empatar em 2 a 2 aos 55 minutos, quando sobrou a bola na área e chutou para mandar para as redes.

As Amazonas perderam a oportunidade de recuperar a vantagem quando Kgatlana estava na frente da goleira na área adversária, mas não conectou bem a bola e deixou nas mãos de Tajonar.

Tanna Sánchez esteve perto de fazer o segundo gol quando chutou dentro da área, mas Cecilia Santiago chutou por cima do travessão e os visitantes foram defendidos.

Tigres Femininos Ela desperdiçou a possibilidade de fechar a partida com um pênalti cobrado por Lizbeth Ovalle, mas errou o chute, Tajonar rejeitou a bola e com isso o time da casa se manteve “vivo” na partida.

Quando parecia que as Amazonas estavam conquistando o campeonato Katty Martinez aos 97 minutos para fazer o 3 a 2 com um chute dentro da área, que empatou o placar agregado em 3 a 3 e forçou a disputa de pênaltis, na qual Listrado venceu por 4-3 para conquistar o bicampeonato.