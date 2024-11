Relatório: Produtos alcoólicos de Conor McGregor removidos dos aeroportos da Irlanda nas últimas repercussões do veredicto de agressão sexual

Conor McGregor continua a pagar o preço pelas suas transgressões.

O último golpe à reputação de McGregor veio na forma de aeroportos irlandeses em Cork e Dublin retirando produtos alcoólicos relacionados a McGregor de seus bares de aeroporto, após a estrela do UFC ser considerada responsável por uma agressão sexual em 2018.

Um porta-voz da daa (anteriormente conhecida como Autoridade do Aeroporto de Dublin) disse a Cork Beo que o Proper No. Twelve Irish Whiskey e a Forged Irish Stout não serão mais vendidos no local. McGregor fundou o Proper No. Twelve em 2018 antes de vender para a Proximo Spirits em 2021. Ele continuou a ser o rosto do produto até a última terça-feira, quando a Proximo Spirits anunciou que não se associaria mais a McGregor.

O produto Forged Irish Stout da McGregor tornou-se disponível ao público em 2021.

A decisão da daa ocorre logo após relatos de que a Proper No. 12 e a Forged Irish Stout também foram retiradas das prateleiras de vários grandes varejistas na Irlanda, incluindo Tesco, SuperValu, Centra, Costcutter e Carry Out. A editora de videogames IO Interactive também se distanciou de McGregor, retirando seu conteúdo digital de seu Hitman: Mundo do Assassinato liberar.

Em 22 de novembro, um júri do Tribunal Superior considerou McGregor responsável pela agressão sexual de Nikita Hand, que acusou McGregor de estuprá-la em um hotel em Dublin em dezembro de 2018. Ele foi condenado a pagar mais de US$ 250.000 por danos.

McGregor, 36 anos, é ex-campeão de duas divisões do UFC e continua sendo uma das mercadorias mais conhecidas da promoção. Ele não luta desde que quebrou a perna na luta contra Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021.