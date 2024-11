Robert Whittaker atualiza sobre dentes e recuperação de lesão horrível no UFC 308

Robert Whittaker está se sentindo bem como a chuva.

No UFC 308, em outubro, Whittaker sofreu uma lesão horrível quando Khamzat Chimaev deslocou os dentes com uma manivela facial. A lesão foi uma das mais horríveis do ano e embora os fãs esperassem uma longa dispensa do ex-campeão dos médios, aparentemente ele já está muito melhor.

Falando em seu MMArcade podcast na terça-feira, Whittaker falou sobre a lesão e explicou que, embora Chimaev os tenha arrancado, seus dentes já eram um problema há anos.

“Sempre tive dentes inferiores ruins”, disse Whittaker. “Estou com falta de dentes há mais de 10 anos. Então, sempre fui meio baleado porque eles não são estáveis. Eles não são um circuito completo, são como metade. Ao longo dos anos, qualquer trauma, não sei. Era algo que todo dentista sempre precisava abordar: ‘Tente manter seus dentes verdadeiros. Mantenha seus dentes verdadeiros. Eu deveria ter me livrado deles há anos.

“Mas o Drico [du Plessis] luta… eles foram empurrados um pouco quando eu lutei com Dricus. Eu tive que resolver isso, eles tiveram que ser adiados, eu tinha um gesso lá, deixe-os se acalmarem, blá, blá, blá, siga em frente. Então, quando lutei com Ikram [Aliskerov]eu tive todas essas infecções. Tive que fazer quatro canais radiculares. E acho que os dentes acabaram de aparecer. Acho que eles já estavam fartos. Já basta. [Laughs]. Acho que não havia mais nada segurando os dentes ali.

“Mas de qualquer forma, o antebraço dele passa direto pelos dentes inferiores e eles se movem imediatamente. Então o aperto depois disso, eles desapareceram. Eles simplesmente voltaram. Todos e seus amigos viram as fotos. …

“Meus dentes simplesmente entraram e eu não consegui lutar contra isso. Eu podia sentir meus dentes no meio da boca. Eu terminei. E tiro o chapéu para Chimaev. O cara tinha um plano, foi lá, executou por qualquer motivo, pegou o W.

“É perturbador. Não gosto de perder assim, mas é o que é.”

Embora a lesão certamente parecesse terrível – e Whittaker até brincou sobre Daniel Cormier divulgar a foto – não foi de todo ruim. Dado seu longo histórico de problemas com eles, Whittaker diz que eventualmente ele teria seus dentes removidos de qualquer maneira e, de uma forma estranha, há uma fresta de esperança nessa perda.

“Você sabe o que? Vou mais longe e digo que Chimaev me fez um favor”, disse Whittaker. “Ele se livrou dos dentes.

“O medo de machucar os dentes inferiores, de eles se moverem – eles sempre foram uma porcaria. Não consigo morder como uma maçã desde os 19 anos. Eles sempre foram ruins. Eu deveria ter lidado com eles.

“Eles simplesmente se foram. Eu não preciso deles. Minha vida é melhor sem eles. Curiosidade, porém, quando eles os tiraram, encontraram um enorme cisto na minha mandíbula. Aparentemente, eles acham que pode ter sido daí que vieram as infecções nos dentes. Então, tudo acontece por uma razão.”

Whittaker acrescentou que já está de volta à academia e se sentindo bem, porém não tem pressa para voltar à ação. O ex-campeão dos médios disse que planeja desfrutar de férias de verdade com sua família antes de retornar por volta do verão de 2025.

“Vou dar um pouco de tempo. Não vou me precipitar na próxima luta, porque há algumas coisas que quero abordar”, disse Whittaker “…provavelmente pretendo retornar em junho. Junho? Final de maio? Não sei. Vamos brincar com as datas no próximo ano. …”

“Terei 34 anos em dezembro”, continuou Whittaker. “Ainda tenho, sinto vontade de ter alguns truques na manga. Ainda tenho alguns objetivos que quero atingir. Como eu disse, estou desenvolvendo algumas novas habilidades. Mas é assim que vejo as coisas. Cada obstáculo e contratempo só me fortalece, torna a recuperação melhor. Estou ansioso para voltar lá. Estou gostando de treinar. Estou animado para o próximo, o que eu poderia ser.”