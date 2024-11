Secretaria de Turismo de Penedo orienta trade turístico sobre a importância do CADASTUR

Servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) estão indo aos estabelecimentos que compõem o trade turístico de Penedo para informar aos seus responsáveis acerca da importância de estar em dia com o CADASTUR, sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo.

Um dos objetivos da visita também é verificar a situação cadastral de cada empresa, visto que, nos últimos anos, Penedo teve um aumento de empreendimentos desse setor inseridos no CADASTUR, o que demonstra a responsabilidade, seriedade e profissionalismo de todo o trade turístico do Destino Turístico Inteligente.

O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos garante diversas vantagens e oportunidades de negócios, além de ser uma importante fonte de consulta para o turista, sendo o programa em curso é executado com apoio do Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficiais do setor.

Dentre os vários benefícios, estão a participação em programas e projetos do governo federal, acesso a financiamento por meio de bancos oficiais, apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo, a visibilidade no site do CADASTUR e do Programa Viaje Legal e dentre outros.

Além disso, também é um instrumento que promove o ordenamento, a formalização e a legalização dos segmentos do turismo, servindo como um balizador dos serviços profissionais ofertados por empresas e profissionais que compõem o trade turístico.

O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos é obrigatório para as atividades de guia de turismo, meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de evento, restaurantes, cafeterias, bares e similares, marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico, prestadores especializados em segmentos turísticos e dentre outras.

Em caso de dúvida ou esclarecimentos, os interessados podem comparecer na sede da SETUREC, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, número 56, Centro Histórico, próximo ao Colégio Imaculada Conceição, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC