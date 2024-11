Sem piedade para Kamala Harris: Joe Biden ‘sabotou’ a campanha de seu vice-presidente após derrota para Trump

Dapesar de nem todos os dados oficiais das eleições estarem ainda disponíveis, Donald Trump já alcançou uma diferença absoluta que lhe permitirá se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos e a polêmica sobre Kamala Harris’ a derrota categórica foi instalada graças às redes sociais, que desta vez ofereceram uma versão tremendamente polêmica, embora sem uma base que pudesse oficializá-la.

Nas diferentes plataformas e perfis privados houve ‘festa’, mas não por causa Donald Trump’s vitória, mas porque os internautas estavam comemorando mais a derrota do Kamala Harris e muitos deles, especialmente pessoas que encararam estas eleições com humor, ‘culparam’ Joe Biden por ser responsável pelo triunfo do Candidato republicano.

O vencedor do Aberto dos EUA, Bryson DeChambeau, é chamado por Trump para subir ao palco após a vitória do republicano nas eleições presidenciais de 2024

No Internetessas pessoas apontaram o atual presidente como o ideólogo que liderou uma campanha difamatória e sabotou a campanha do seu vice-presidente, apontando que todo o Partido Democrático o abandonou e ficou do lado Harris.

O que está claro é que as pessoas com senso de humor se divertiram muito depois de aprenderem sobre A vitória de Trump. Os mais ousados ​​mostraram sua inventividade publicando fotos editadas de Biden com um Boné Make American Great Againenfatizando que havia mudado de lado e estava apoiando Donald Trump por vingança contra seu atual vice-presidente.

Biden turnê de vingança, quem poderia imaginar que o outubro A surpresa seria que Biden se vingaria do Partido Democrático depois que eles o forçaram a sair da corrida?, adoro a ideia de que Joe Biden O último ato foi vingar-se do Partido Democrata por lhe ter dado as costas. A doce vingança de Biden é a derrota de Harris.

Vamos lembrar disso Joe Bidenque começou apoiando Kamala Harris’ campanha presidencial, foi completamente afastado das aparições oficiais depois de muitas intervenções infelizes em favor do candidato progressista o terem excluído completamente, desaparecendo das cenas oficiais.

A declaração que saiu Biden totalmente fora de cogitação foi quando, em um Zoom chamada, ele convocou os eleitores que votariam em Donald Trump “lixo”.

Biden ações completamente ofuscadas Kamala Harris’ reunião de estrelas em frente ao Casa Brancaonde ela esperava dar os retoques finais em alguns 75.000 democratas alguns dias antes de terça-feira, 5 de novembro.

“O único lixo que vejo flutuando por aí são os [Trump] apoiadores”, Biden declarou em resposta às duras palavras do presidente eleito, que declarou em seu discurso em Jardim da Praça Madison quando ele comparou Porto Rico para uma “ilha flutuante de lixo”.