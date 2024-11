Stipe Miocic responde às críticas sobre reservas de luta de Jon Jones e rumores de aposentadoria após o UFC 309

Não espere que Stipe Miocic perca o sono com as críticas de que ele está lutando contra Jon Jones no UFC 309, após uma ausência de mais de três anos, enquanto o campeão interino dos pesos pesados, Tom Aspinall, fica esperando nos bastidores.

Não importa o fato de Miocic ter sido admoestado exatamente para essa mesma luta há quase exatamente um ano, até que uma ruptura no músculo peitoral tirou Jones do card, mas o ex-campeão dos pesos pesados ​​lembra a todos que reclamam que ele não é o casamenteiro. Por mais que Miocic sempre tenha desejado a luta contra Jones, ainda cabe ao UFC marcar essas lutas e isso está completamente fora de seu controle.

“Não foi minha escolha”, disse Miocic ao MMA Fighting. “É uma luta que eu queria e o UFC me deu. Eles não precisavam. Eles deram para mim.

Claro, Aspinall certamente discordaria depois de acumular um currículo impressionante de 8-1 no UFC, com todas as suas vitórias vindo por nocaute ou finalização em dois rounds.

Talvez a maior diferença com Miocic seja o legado que ele construiu como indiscutivelmente o maior peso pesado da história do UFC, depois de quebrar o recorde de maior número de defesas de título na divisão (três no total). Miocic não tira nada de Aspinall, mas acredita que sua luta contra Jones significa mais para o esporte.

“Eu acredito que sim [there’s a reason why it’s happening]”, disse Miocic. “Acredito que as pessoas querem ver isso. Acho que muito mais gente quer ver a luta do que ele lutar contra o Aspinall.

“[Tom Aspinall is] difícil. Ele bate forte. Garotão. É o que as pessoas querem, ele nocauteia as pessoas.”

Além de Aspinall à espreita, Miocic também enfrenta uma narrativa crescente de que está destinado a perder com sua última luta em 2021, quando sofreu um nocaute para Francis Ngannou.

Enquanto Miocic pressionava por uma trilogia contra Ngannou de imediato com os pesos pesados ​​empatados com uma vitória por peça, o UFC acabou nunca marcando a luta. Ngannou só lutou pelo UFC mais uma vez antes de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e depois deixar a promoção por conta própria.

Foi então que as atenções se voltaram para Jones, depois que ele pediu repetidamente a chance de enfrentar Miocic na esperança de consolidar seu status como o maior lutador da história do esporte.

Miocic entende a tarefa que está assumindo com uma luta contra Jones depois de uma pausa tão longa, mas não espere que ele se deite e se finja de morto só porque algumas vozes no esporte estão dizendo que ele não pode vencer. O nativo de Cleveland, de 42 anos, admite que há um momento em que ouvir isso pode tê-lo incomodado, mas hoje em dia ele simplesmente não presta atenção ao que as pessoas dizem e muito menos deixa que isso o afete.

“Eu não ouço nada do lado de fora”, disse Miocic. “Eu costumava fazer isso quando era mais jovem, quando comecei eu pensava: por que você diria isso? Como você ousa? Eu era muito sensível. Eu literalmente parei de me importar mais. Eu não me importo com o que alguém diz. Eu realmente não me importo.”

Talvez a outra grande história em torno da luta principal do UFC 309 sejam os rumores persistentes de que vencer, perder ou empatar, há uma palavra em que tanto Miocic quanto Jones chamam isso de carreira depois.

Jones não escondeu exatamente o fato de que não tem mais nada a provar e sugeriu inúmeras vezes sua aposentadoria ao falar sobre seu futuro após enfrentar Miocic em 16 de novembro.

Enquanto isso, Miocic não falou muito porque simplesmente não se envolve nas redes sociais e raramente concede entrevistas antes de suas lutas.

Então, qual é exatamente a posição dele em toda essa conversa sobre aposentadoria depois de enfrentar Jones?

“Acho que a cada luta estou sempre me preparando para a última”, disse Miocic. “Sempre pensei em me aposentar depois da minha primeira luta no UFC. Eu digo isso o tempo todo. Quem quer levar uma surra por 10 semanas, 12 semanas, voltar e fazer de novo?

“Eu amo o que faço e é divertido. Então veremos, mas agora minha tarefa é Jon. Isso é tudo que me importa. É nisso que estou pensando.”

Dito isto, Miocic claramente imagina vencer, e ele não consegue imaginar uma maneira muito melhor de encerrar sua carreira do que se tornar a primeira pessoa a vencer Jon Jones legitimamente.

“Quando eu vencê-lo, será ótimo”, disse Miocic. “100 por cento [that would be a great exclamation point on the career].”