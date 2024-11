Times de futebol dos estados de Ohio e Michigan brigam após o jogo após a plantação da bandeira

O estado de Ohio vs. O jogo de futebol americano de Michigan terminou em uma briga no sábado… tudo porque Michigan queria bancar o herói conquistador no campo da OSU.

O negócio é o seguinte… Michigan – um time sem classificação de 6 a 5 – derrotou seu odiado rival, classificado em 2º lugar no país, em uma vitória dramática por 13 a 10.

Uma briga estourou entre Michigan e Ohio State após o jogo pic.twitter.com/XPwdAjfYzN – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 de novembro de 2024

@CFBONFOX

No final do jogo, vários jogadores do Michigan pegaram uma bandeira estampada com o “M” amarelo do Michigan e tentaram plantá-la no centro do grande “O” carmesim na linha de 50 jardas… um gesto controverso, para dizer o mínimo. .





Bem, o time de futebol da Ohio State University tomou isso como uma afronta pessoal … e eles correram para o 50 para defender seu território – empurrando, empurrando e brigando com alguns membros do time de Michigan.

Assista aos clipes feitos no estádio… há um tumulto em grande escala no campo – com jogadores correndo e trocando queixas uns com os outros, enquanto alguns até brigavam.

A briga acabou sendo interrompida – com os policiais aparentemente usando spray de pimenta em vários jogadores do Michigan … e isso realmente prejudicou o que deveria ter sido um momento de celebração para Michigan e seus fãs.

Obviamente, a reação à luta está se dividindo em linhas tribais… com os fãs do estado de Ohio criticando Michigan por seu desrespeito e os fãs de Michigan criticando OSU por ficar excessivamente emocionado.

Só há uma maneira de resolver isso… diga-nos o que você pensa abaixo.