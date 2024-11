Trump acelera na transição enquanto enfrenta uma janela estreita para atuar no cargo

–



Três semanas após o segundo mandato de Donald Trump como presidente eleito, pouco nesta transição para a Casa Branca se parece com a primeira.

Nesta altura, em 2016, Trump, despreparado para a vitória, tinha anunciado apenas quatro nomeações para o Gabinete para a sua nova administração. Operando na Trump Tower, em Manhattan, a ex-estrela de reality shows transformou o processo em um espetáculo. Líderes republicanos, veteranos de Washington, executivos empresariais e leais de longa data competiram pela sua atenção e entraram em confronto com a sua família e agentes políticos no que se tornou uma Guerra dos Tronos do mundo real. O circo mediático em torno da prolongada audição deu o tom para uma administração definida em parte pelos seus mexericos e intrigas palacianas.

Trump acabou entregando cargos importantes a pessoas que ele mal conhecia.

Desta vez, Trump manobrou com uma discrição incomum a partir da sua propriedade palaciana em Palm Beach, onde distribuiu papéis a um ritmo vertiginoso, preenchendo a maioria dos cargos de topo antes do Dia de Acção de Graças com defensores de visões do mundo conflituantes. Quando um dos indicados vacilou – o ex-deputado da Flórida Matt Gaetz para liderar o Departamento de Justiça – Trump rapidamente mudou, transferindo o cargo para outro leal, a ex-procuradora-geral do Sunshine State, Pam Bondi.

E embora Trump tenha reservado tempo para assistir a uma partida do Ultimate Fighting em Nova York, reunir-se com os republicanos do Congresso e o presidente Joe Biden em Washington, DC, e participar de eventos noturnos em Mar-a-Lago, ele passou grande parte de seus dias revisando os currículos. de potenciais chefes de departamento e planejando seus primeiros movimentos após assumir em 20 de janeiro.

Os aliados dizem que este Trump mais determinado está encorajado pelo seu sucesso eleitoral e mais confiante na sua compreensão do poder executivo aprendida nos seus primeiros quatro anos em Washington. Ele também está perfeitamente consciente de que a sua janela para agir no seu segundo mandato de quatro anos irá contrariar o ritmo glacial do Congresso, mesmo que comece com o Partido Republicano a controlar ambas as câmaras.

“Agendas individuais e grandes personalidades que atrapalham não existirão neste domínio”, disse Brian Ballard, um lobista próximo de Trump e de muitos dos indicados. “Todos entendem que temos uma janela de dois anos com maioria na Câmara e no Senado. Quem sabe o que acontece depois disso. E se você não está correndo a uma velocidade vertiginosa, não deveria fazer parte desta administração.”

Ballard disse que a expectativa é que o Congresso tenha alguns dos principais nomeados de Trump confirmados no momento de sua posse ou no dia seguinte.

Os republicanos do Senado, de folga esta semana para o feriado de Ação de Graças, passaram as duas primeiras semanas digerindo os anúncios de pessoal vindos de Palm Beach enquanto se preparavam para sua nova maioria, às vezes já enfrentando um teste de força de vontade para aprovar algumas escolhas controversas.

Gaetz retirou-se da candidatura a procurador-geral em meio a preocupações sobre múltiplas investigações sobre suposta má conduta sexual que ele nega. Mas Trump avançou com outros nomeados que enfrentam as suas próprias crises. Uma acusação anterior de agressão sexual perseguiu a escolha do ex-apresentador da Fox News, Pete Hegseth, para secretário de Defesa. Linda McMahon, cofundadora de um império de luta livre profissional e escolhida por Trump para o Departamento de Educação, foi recentemente processada por alegações de que ela permitiu conscientemente a exploração sexual de crianças contratadas como “Ring Boys” na década de 1980. Hegseth e McMahon negaram as acusações.

Washington teve pouco tempo para lidar com as ideologias conflitantes que guiam as pessoas que liderarão o novo governo do novo presidente.

Por exemplo, os financistas bilionários Howard Lutnick e Scott Bessent defenderam posições opostas sobre a política tarifária de Trump, mas ambos encontraram empregos na nova administração – Lutnick liderando o Departamento de Comércio e Bessent como secretário do Tesouro. O senador da Flórida, Marco Rubio, criticou publicamente a ex-deputada havaiana Tulsi Gabbard por sua posição em relação à Ucrânia e muitas vezes elogia as agências de inteligência que ela há muito difama. Mas os dois estão agora programados para integrar a mesma equipa de política externa como secretário de Estado e diretor de inteligência nacional, respetivamente.

Para qualquer outro republicano, recorrer a Robert F. Kennedy Jr. – um defensor ferrenho de projectos ambientais e do acesso ao aborto no passado – para liderar os departamentos de saúde do país levaria a uma revolta entre os conservadores. Mas Trump fez de Kennedy o rosto do seu esforço para “Tornar a América Saudável Novamente”, juntamente com uma equipa de médicos experientes em comunicação social – Mehmet Oz (administrador dos Centros de Medicare e Serviços Medicaid); Janette Nesheiwat (cirurgiã geral); Marty Makary (comissário da Administração de Alimentos e Medicamentos).

A linha directa, dizem os conselheiros de Trump, é que todas estas escolhas são intensamente leais ao presidente eleito e empenhadas em proporcionar a grande mudança em Washington que ele prometeu desde a sua primeira campanha em 2016. A maioria das escolhas de Trump são pessoas que ele conhece há anos e em quem confia para não transformar a sua Casa Branca num crivo para histórias prejudiciais sobre o seu comportamento ou conspirar para desafiar os seus decretos.

É esse o padrão pelo qual os republicanos do Senado estão a ser pressionados a apoiá-los, apesar dos tradicionais testes decisivos da ortodoxia conservadora.

“Este não é um novo governo chegando. E então, quando as pessoas criticam suas escolhas, o presidente já fez esse trabalho antes”, disse o senador Markwayne Mullin, um republicano de Oklahoma. “Ele sabe exatamente o que precisa. Ele sabe quem quer colocar nessas posições. É por isso que ele tem conseguido agir rapidamente, porque sabe que tem quatro anos para cumprir o mandato que o povo americano disse querer que o governo siga numa direção diferente. E essas nomeações que ele está apresentando vão realmente proporcionar isso a ele.”

O senador Peter Welch, um democrata de Vermont, classificou a velocidade vertiginosa da transição de Trump como um “momento perturbador” para Washington.

“Mas é isso que as eleições fazem e todos nós estamos em processo de adaptação”, disse ele.

Numa declaração à CNN, a porta-voz de transição de Trump, Karoline Leavitt, disse que os eleitores “reelegeram o presidente Trump por uma margem retumbante, dando-lhe um mandato para implementar as promessas que fez durante a campanha – e as suas escolhas no Gabinete refletem a sua prioridade de colocar a América em primeiro lugar. ”

“O presidente Trump continuará a nomear homens e mulheres altamente qualificados que tenham o talento, a experiência e as competências necessárias para tornar a América grande novamente”, disse ela.

Na terça-feira, a equipa de transição de Trump assinou um acordo com a Casa Branca após meses de adiamento do processo de transição tradicional – um atraso que as autoridades de Biden alertaram que poderia prejudicar uma transferência ordenada de poder e representar riscos para a segurança nacional.

Num comunicado anunciando o acordo, a transição de Trump disse que utilizará os seus próprios sistemas de segurança e informação, os seus próprios espaços de escritório e manterá o seu próprio plano de ética. A equipe de transição disse que seu plano de ética será publicado online em conformidade com a lei federal.

Trump evitou concordar com os habituais acordos de transição com a Administração de Serviços Gerais, a agência que supervisiona as transições presidenciais, que alguns grupos de vigilância dizem que poderiam permitir que a próxima administração contornasse o escrutínio sobre potenciais conflitos de interesses.

Várias das escolhas de Trump têm vastas fortunas pessoais e laços profundos com o setor privado. E o próprio Trump não disse se ou como planeia libertar-se do seu vasto império empresarial antes de assumir o cargo. Antes de assumir o cargo em 2017, Trump comprometeu-se a renunciar ao controlo das suas empresas e a colocar as suas participações empresariais num fundo fiduciário, que era controlado pelos seus dois filhos, Donald Trump Jr.

Trump já quebrou outras normas para seu novo gabinete ao decidir contra as verificações de antecedentes do FBI para alguns de seus indicados, incluindo Gabbard, informou a CNN anteriormente. A equipa de transição de Trump tem-se baseado até agora na verificação interna. Os aliados, no entanto, rejeitaram as preocupações dos especialistas em segurança nacional, que disseram à CNN que o FBI pode detectar conflitos preocupantes, bem como informações embaraçosas que adversários estrangeiros tentarão explorar.

“Não creio que o público americano se importe com quem faz as verificações de antecedentes”, disse o senador Bill Hagerty no programa “This Week” da ABC, no domingo. “O que importa ao público americano é ver o mandato em que votou ser cumprido.”

Trump já está a definir políticas para esse suposto mandato. Na noite de segunda-feira, ele ameaçou alguns dos principais parceiros comerciais dos EUA – os aliados norte-americanos México e Canadá, bem como a China – com tarifas destinadas a pressioná-los nas suas prioridades fronteiriças. Entretanto, muitos líderes mundiais e executivos empresariais já falaram com o novo presidente enquanto se preparam para o caos e a explosão que se aproxima de uma segunda presidência de Trump.

Nick Iarossi – um lobista veterano da Flórida que está se expandindo para Washington, DC, depois de ajudar a arrecadar dinheiro para a campanha de Trump – disse à CNN que aqueles que estão dentro do Beltway “é melhor amarrar os tênis de corrida e se preparar para uma mudança significativa de ritmo”.

“Esta não será a típica administração lenta do tipo establishment de Washington”, disse Iarossi.

Betsy Klein e Lauren Fox da CNN contribuíram para este relatório.