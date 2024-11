Trump tenta forçar outros países à mesa de negociações sobre imigração e comércio com promessa de aumentar tarifas

–



A promessa do presidente eleito, Donald Trump, de impor tarifas massivas foi um alerta precoce para tentar forçar aliados e adversários a sentarem-se à mesa de negociações sobre questões de imigração e comércio, disse um funcionário da transição à CNN.

Trump prometeu na segunda-feira aumentos nos impostos que as empresas norte-americanas devem pagar sobre bens importados do México, Canadá e China a partir do seu primeiro dia na Casa Branca, a menos que esses países cumpram as suas exigências de reprimir a migração e o fluxo de drogas para os Estados Unidos. .

“Por que não? Sem surpresas”, disse o oficial de transição à CNN. “Nós sabemos o que funciona.”

As postagens de Trump na segunda-feira no Truth Social pareciam ser o ato de abertura de uma guerra comercial há muito prometida com a China e os países da América do Norte – bem como a mais recente ilustração de como o presidente eleito planeja forçar outros países a ajudar os Estados Unidos a conter a crise. fluxo de migrantes e drogas para os portos e através das fronteiras, como ele frequentemente prometeu durante a campanha.

Isto ocorre apesar dos avisos de que os aumentos tarifários, se se concretizarem, poderão aumentar a inflação. Uma análise do Goldman Sachs na terça-feira projetou que os aumentos propostos por Trump aumentariam o índice básico de despesas de consumo pessoal – um importante indicador de inflação que exclui os custos de alimentos e energia – em 0,9%. E Matt Priest, presidente do principal grupo comercial da indústria do calçado, Footwear Distributors & Retailers of America, alertou que as tarifas propostas por Trump iriam “aumentar diretamente os custos para retalhistas e consumidores, levando a preços mais elevados em produtos essenciais do dia-a-dia, como sapatos”.

Mas é uma estratégia que decorre da crença de que ameaças semelhantes funcionaram no primeiro mandato de Trump no Salão Oval, disse o responsável de transição. Durante esses quatro anos, Trump adoptou uma abordagem linha-dura – e por vezes dispersa – em relação à América Latina, que foi em grande parte a fonte da migração para os Estados Unidos. Essa abordagem incluía a imposição de consequências, como sanções, e ameaças e imposição de tarifas.

A análise da Goldman Sachs também descreveu o anúncio tarifário de Trump como “mais uma reminiscência da primeira administração Trump, quando tais tarifas foram anunciadas como uma tática de negociação”. Em última análise, Trump recusou-se a impor algumas das tarifas propostas.

Em 2019, as ameaças tarifárias acabaram por fazer com que o México cedesse à expansão de uma das principais políticas de imigração da administração Trump, conhecida como “permanecer no México”, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto. A política sem precedentes exigia que os migrantes permanecessem no México durante o processo de imigração nos Estados Unidos.

Naquela altura, a ameaça tarifária de 25% de Trump sobre o México durou pouco e resultou num acordo em questão de semanas, estimulado por uma delegação de responsáveis ​​mexicanos que viajou a Washington para conversações urgentes. O então conselheiro sênior de Trump, Stephen Miller, e os principais assessores do então vice-presidente Mike Pence lideraram as negociações em nome dos Estados Unidos.

Se as conversações se arrastassem, lobbies empresariais proeminentes prepararam-se para processar a administração Trump, alegando que as tarifas não eram uma resposta adequada a uma questão não comercial.

A CNN informou anteriormente que a equipa de Trump está a desenvolver uma estratégia igualmente agressiva em relação à América Latina, que será um elemento crucial para os planos de deportação de migrantes e de conter a migração.

O presidente eleito está a avançar com essa abordagem, apesar dos líderes dos países vizinhos responderem que não alcançará os objectivos declarados de Trump e que desencadearia uma guerra comercial mutuamente destrutiva.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse em entrevista coletiva na terça-feira que “nem as ameaças nem as tarifas resolverão a questão da migração ou do consumo de drogas”.

“Impor uma tarifa significaria outra resposta, continuando assim até colocarmos em risco as empresas partilhadas”, disse ela.

“Por exemplo, alguns dos maiores exportadores do México para os Estados Unidos são General Motors, Stellantis e Ford Motor Company, que chegaram ao México há 80 anos”, disse Sheinbaum. “Por que impor um imposto que os coloca em risco? É inaceitável e causaria inflação e perda de empregos no México e nos Estados Unidos.”

O momento das postagens de Trump nas redes sociais pode ter sido uma surpresa, mas seu conteúdo não foi.

Durante a campanha, ele prometeu frequentemente usar as tarifas como instrumento de negociação para submeter as políticas da China e dos países norte-americanos à sua vontade.

Os seus conselheiros reconheceram, em privado, que as tarifas poderiam ser impostas com maior urgência ao Canadá e ao México, à medida que Trump procura cumprir a sua promessa de campanha de renegociar o seu próprio acordo de comércio livre.

Em julho, o Canadá implementou um imposto de 3% sobre os lucros das grandes empresas estrangeiras de tecnologia que operam no país – uma medida que tanto a administração cessante do presidente Joe Biden como a nova equipa de Trump consideram discriminatória e uma violação de um acordo comercial de 2018 entre os Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá e México.

Durante o primeiro mandato de Trump, os três países passaram mais de um ano a elaborar esse acordo – o Acordo EUA-México-Canadá – para substituir o Acordo de Comércio Livre da América do Norte, que entrou em vigor em 1994.

O novo acordo exige que todos os três países o renovem até 1 de julho de 2026, para mantê-lo em vigor – e espera-se que a equipa de Trump apele à renegociação de partes do acordo. Os conselheiros veem a nova ameaça tarifária como uma forma de criar alavancagem para Trump entrar nessas negociações.

Trump telegrafou essa abordagem num discurso em Outubro no Clube Económico de Detroit, onde disse que, ao assumir o cargo, “notificaria formalmente o México e o Canadá da minha intenção de invocar a cláusula de renegociação de seis anos do USMCA que estabeleci”.

Diz-se que Trump deseja abrir negociações comerciais com o Canadá o mais rápido possível após assumir o cargo.

Howard Lutnick – co-presidente do esforço de transição de Trump e sua escolha para secretário de Comércio – disse em uma entrevista à CNBC antes da eleição que “é claro” as tarifas são uma “moeda de troca” e ajudariam a remover barreiras aos produtos fabricados nos EUA em outros países.

“Isso é apenas negociação”, disse ele. Mas Lutnick acrescentou que Trump não tentará impor tarifas que aumentem os preços de produtos que não sejam fabricados nos Estados Unidos.

“Ganhamos muito dinheiro com tarifas? Ou trazemos produtividade aqui e aumentamos nossos trabalhadores aqui?” Lutnick disse. “Portanto, é um cenário onde todos ganham.”

Matt Egan e David Goldman da CNN contribuíram para este relatório.