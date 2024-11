Waka Flocka Flame defende o apoio de Donald Trump apesar de não ter votado

Chama Waka Flocka é um dos mais vocais do hip hop Donald Trump apoiadores, e acontece que sua tagarelice tem sido sua única contribuição política – os registros mostram que ele nunca votou em seu ás!!!

Waka Flocka NUNCA VOTEI em vocês de acordo com os registros. Alguns usuários do Twitter obtiveram suas informações. Então ele é basicamente uma celebridade que faz propaganda. O tempo todo ele nem votou. Isso é muito idiota, cara. Uau https://t.co/o4koiKIZxN pic.twitter.com/Tg1H3Pjclp

O rapper de “No Hands” abordou que seu anúncio foi explodido no dia da eleição depois que um usuário de mídia social inseriu o nome do governo de Waka no didmyfriendsvote.org … todos aqueles pró-Trumpismos não foram apoiados nas urnas!!!