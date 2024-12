A América precisa dos Libertadores e os Libertadores precisam da América

Após sagrar-se tricampeão da Liga MX, o América precisa estar na Copa Libertadores para ampliar a sua grandeza.

Ele América estendeu seu reinado em Liga MX com um espetacular e merecido tricampeonato. Este capítulo de Águias Foi escrito com tinta indelével e nada nem ninguém pode censurar isso verdadeiro feito.

A equipe de André Jardine é lendário e seu grandeza É inegável. Não importa quantos detratores o Américadiga que não é o time maior do México É algo sem fundamentos. E não só Méxicoo grupo que preside Emílio Azcárraga É sem dúvida a equipe maior da Concacafo mais bem-sucedido da região.

Após sagrar-se tricampeão da Liga MX, o América precisa estar na Copa Libertadores para ampliar a sua grandeza.

No entanto, América precisa disso grandeza transcender fronteiras. Na edição de Futebol Picante no domingo, após a coroação do Águias sobre o Listradoo comentarista Álvaro Morales sugeriu que o tricampeão perguntasse ao FIFA jogar em Torneios europeus; Isso é algo que não vai acontecer, embora não seja uma loucura. Mas vamos pensar no Conmebol.

Isso é América precisa para o Libertadores e o Libertadores precisa tudo América. Não é que Liga MX Pode ter superado isso, mas não precisa mais provar absolutamente nada neste campeonato. Agora você deve demonstre sua grandeza fora do Fronteiras da Concacaf.

Sim, já nos disseram repetidas vezes que times mexicanos Eles não vão jogar de novo Copa Libertadores ou na Copa Sul-Americana. Mas devo admitir que a participação do Seleção mexicana na última Copa América Me dá alguma esperança ver as equipes astecas nos campeonatos de maior prestígio do continente americano.

América mostrou que poderia competir contra o maiores times da América do Sul. Como fiel seguidor do Libertadoresdo Sul-americanodo liga argentinae entre outros torneios sul-americanosposso dizer que o conjunto de Jardim Não há nada a invejar em termos desportivos a equipas como River Plate, Boca Juniors, Botafogo, Flamengo, Atlético Nacional, Peñarol, Nacional, para citar alguns Campeões da Libertadores.

O nível de América tem sido tão alta no último ano e meio, que vejo que é possível que quebrar a hegemonia brasileira na Libertadores nos últimos anos.

O Conmebol também precisa tudo América (já Liga MXem geral), embora ele possa não admitir isso. Além de um rendimento económico mais elevado, aqueles Times da Libertadores Seria melhor para eles jogarem contra um rival “desconhecido” que pode lhes dar um desafio maior.

Sim, todos nós sabemos disso Liga MXe consequentemente o Américaé “casado” com Concacaf e que é por causa desta confederação, mas sabe que é melhor para seus times descerem para Ámérica do Sul e enfrentar esquadrões brasileiro, Uruguaio, argentinomude de terreno e visite o altura da Bolíviaele Calor de Barranquillaao ambiente hostil de Monumento do Rioetc.

Tudo isso, além dos grandes prêmios financeiros distribuídos pela Conmebolseria adequado para América. Ou prefere ver o tricampeão no Taça da Liga em frente de Corredeiras do Colorado nele Estádio Austin FC na frente de mil pessoas? Isso mesmo, eu também não.

Outro ponto a favor para contestar a Libertadores seria o exposición de Jogadores americanos. Sabemos que o futebol mexicano em geral não se caracteriza por ser um futebol exportadormas as águias têm jogadores com potencial para jogar Europa. Luis Angel Malagón é de longe o melhor goleiro Mexicano e já mostrou que pode enfrentar grandes palcos. Ramón Juarez Ele tem um talento gigante; Com paciência e boa exposição você poderá alcançar o Velho Continente.

As vitrines do Libertadores espere pelo jogadores azulcremas.