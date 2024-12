A aparição de Diddy gera especulações durante audiência no tribunal

Sean “Diddy” Combs, 55 anos, parecia “visivelmente mais magro” durante uma audiência no dia 18 de dezembro em Nova York, de acordo com a repórter de Direito e Crime Elizabeth Millner. O rapper e magnata da música, atualmente detido no Centro de Detenção Metropolitana (MDC) no Brooklynestá sob custódia desde setembro prisão por acusações de tráfico sexual e extorsão. Combs, que também enfrenta mais de 20 processos civis envolvendo alegações de má conduta sexual, tem mantido consistentemente sua inocência.

Millner notou a forte diferença na aparência de Combs em comparação com o início deste anoditado, “A partir daquele vídeo, acho que foi obtido pelo Daily Mail em setembro, de Diddy jogando hacky sack no Central Park até agora, ele parecia surpreendentemente mais magro.”

Ela acrescentou que esta mudança não é surpreendente, dado o tempo que passou em detenção federal, o que contrasta fortemente com o seu estilo de vida luxuoso anterior. Os observadores também comentou sobre sua aparência mais grisalhacom Millner afirmando: “Ele parecia visivelmente mais magro, e talvez estar preso em detenção esteja começando a cansá-lo.”

Combs entrou na sala do tribunal vestindo seu uniforme bege de presidiário, o mesmo traje que usou nas audiências anteriores. Ele cumprimentou seus advogados, Anthony Rico e Alexander Shapiro, com abraços e examinou a sala em busca de seus filhos. Seus filhos, Justin Combs, 30, e Christian “King” Combs, 26, estiveram presentes para apoiá-lo durante a audiência. Câmeras são proibidas no tribunal para este julgamento, mas o tribunal esboços capturaram a aparência visivelmente alterada do rapper desde outubro.

Diddy enfrenta desafios legais crescentes

Durante a audiência, os promotores informaram ao Juiz Arun Subramanian que planejam fornecer todos os materiais de descoberta até o final do ano. Assistente dos EUA Advogada Emily Johnson mencionaram que, embora os detalhes da investigação em curso ou das potenciais acusações substitutivas não possam ser divulgados, estão atentos à data do julgamento. Uma acusação substitutiva poderia alterar as acusações originais ou acrescentar novas com base em novas provas.

A equipe jurídica de Combs enfrentou desafios além do tribunal. O advogado Teny Geragos reiterou à Newsweek em 9 de dezembro que Combs “tem plena confiança nos factos e na integridade do processo judicial“, acrescentando que”a verdade prevalecerá: que o Sr. Combs nunca agrediu sexualmente ou traficou ninguém – homem ou mulher, adulto ou menor.” Enquanto isso, Tony Buzbee, representando 120 supostas vítimas, prometeu não se deixar intimidar por pressões externasafirmando: “Não seremos intimidados ou intimidados.”