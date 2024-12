A atriz de ‘Northern Exposure’, Diane Delano, morre aos 67 anos

Diane era mais conhecida por interpretar St. Barbara Semanski na série de TV da CBS “Northern Exposure” na década de 1990, bem como Sister Beech no filme de 2006, “The Wicker Man”, estrelado por Nicholas Cage.

Seus outros créditos na TV incluem “Popular”, “Days of Our Lives”, “St. Elsewhere”, “LA Law” e “Perfect Strangers”.

Além de “The Wicker Man”, ela conseguiu papéis no cinema em “The Ladykillers”, de 2004, estrelado por Tom Hanks e “Paraíso: uma cidade de pecadores e santos”, que chegou aos cinemas em 2024.

Ela também foi dubladora dos programas de animação “Teen Titans” e “Batman: The Brave and the Bold”.